Sanremo 2026, a Ermal Meta il premio "People & Planet Lab” per la sostenibilità

È stata ospitata nella sala stampa dell’Ariston la consegna del premio “People & Planet Lab - Canzone Sostenibile”, assegnato a Ermal Meta per il brano “Stella Stellina”. Il riconoscimento, promosso da ASviS, Rai Radio e TIM, corona una settimana di "maratona della sostenibilità" che ha affiancato la kermesse dal 23 al 28 febbraio.

La giuria di esperti ha scelto l'opera di Ermal Meta con una motivazione profonda: “per la capacità di dare voce ai più vulnerabili, porre attenzione alle nuove generazioni, divulgare un messaggio universale di pace, in linea con l’Obiettivo 16 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite ‘Pace, giustizia e istituzioni solide’”.

Al centro del brano, il dramma del conflitto a Gaza visto con gli occhi dei più piccoli. Un passaggio del testo ha colpito particolarmente gli organizzatori: “Ho pensato anche di scappare, da una terra che non ci vuole, ma non so dove andare, tra muri e mare non posso restare”.

Il premio consegnato all’artista è un’opera simbolica in legno dello scultore Ferdinando Codognotto, che unisce una nota musicale alla ghiera dell’Agenda 2030.

Accanto ai tecnici, ha espresso il proprio voto anche una speciale "mini-giuria" dell’Istituto Comprensivo Centro Levante di Sanremo. I piccoli hanno assegnato una menzione speciale a Sayf e alla sua “Tu mi piaci tanto” perché “è vicina alla vita che viviamo tutti i giorni a scuola, dove incontriamo persone sempre nuove e di diversa nazionalità. La musica è elettrizzante, orecchiabile e bella da ballare”.

Toccanti anche le riflessioni dei giovanissimi su Ermal Meta: sebbene il brano ricordi una ninna nanna, i bambini hanno colto il dramma di “una bambina che non c’è più a causa della guerra fatta dagli adulti: i bambini sono indifesi e sono sempre quelli che soffrono di più”.

Il bilancio della prima edizione del People & Planet Lab è estremamente positivo: 300mila persone raggiunte e 110mila visualizzazioni per i 5 "ASviS Live" condotti da Sara Zambotti. Il progetto ha trasformato Sanremo in un laboratorio di cittadinanza attiva attraverso diversi canali: Podcast "Note di sostenibilità": i bambini hanno intervistato 24 protagonisti del Festival (da Noemi a Tommaso Paradiso, dai The Jackal a Malika Ayane). Le pillole sono già su Rai News, mentre la serie completa approderà su RaiPlay Sound a maggio. #RompiLaBolla: l'iniziativa di TIM per un uso consapevole del digitale e il contrasto alle "echo chambers”. Radio e TV: le dirette di Sportello Italia (Rai Radio 1) e Caterpillar (Rai Radio 2) hanno garantito una copertura costante sui temi del Pianeta e della Pace. La chiusura del laboratorio sanremese segna anche l'inizio delle celebrazioni per i dieci anni di ASviS. Dal 1° al 7 marzo andrà in onda sulle reti Rai la nuova campagna di sensibilizzazione realizzata con Fondazione Pubblicità Progresso: uno spot che trasforma il classico "soundcheck" musicale in un controllo tecnico della sostenibilità globale.

ASviS, Rai Radio e TIM hanno espresso grande soddisfazione, sottolineando come questa esperienza confermi il ruolo del servizio pubblico nel rendere la musica uno strumento capace di promuovere l’inclusione e la tutela del Pianeta.