Sanremo 2026, la scaletta della serata finale

Sarà una serata articolata in due parti la finale del settantaseiesimo Festival di Sanremo, che questa sera eleggerà la canzone vincitrice.

La prima parte vedrà impegnati tutti e trenta gli artisti in gara e dalla votazione delle tre giurie usciranno i cinque prescelti, dando così il via alle seconda fase in cui a decidere saranno di nuovo le tre giurie.

Co conduttori della serata saranno Nino Frassica e Giorgia Cardinaletti, ma il palco sarà anche l'occasione di affrontare il tema della violenza di genere con Gino Cecchettin, padre di Giulia, la giovane uccisa dall'ex fidanzato nel 2024.

Laura Pausini sarà nuovamente protagonista con un medley delle sue canzoni prima di lasciare il passo ad Andrea Bocelli, super ospite, che si esibirà in una sequenza di brani, premio anche ai Pooh che si esibiranno sul palco di piazza Colombo. A Bocelli e Pooh saranno assegnati due premi alla Carriera città di Sanremo.

Dalla Costa Toscana ancora un collegamento con Max Pezzali per l’ultima tappa del viaggio nella musica.

Nel corso della serata saranno assegnati anche il premio per la miglior composizione musicale Bigazzi, il premio Sergio Bardotti per il miglior testo, poi il premio della Critica Mia Martini e il premio Lucio Dalla.

L'ORDINE DI USCITA DEI CANTANTI

FRANCESCO RENGA “Il meglio di me”

CHIELLO “Ti penso sempre”

RAF “Ora e per sempre”

BAMBOLE DI PEZZA “Resta con me”

LEO GASSMANN “Naturale”

MALIKA AYANE “Animali notturni”

TOMMASO PARADISO “I romantici”

J-AX “Italia starter pack”

LDA & AKA 7EVEN “Poesie clandestine”

SERENA BRANCALE “Qui con me”

PATTY PRAVO “Opera”

SAL DA VINCI “Per sempre sì”

ELETTRA LAMBORGHINI “Voilà”

ERMAL META “Stella stellina”

DITONELLAPIAGA “Che fastidio!”

NAYT “Prima che”

ARISA “Magica favola”

SAYF “Tu mi piaci tanto”

LEVANTE “Sei tu”

FEDEZ & MASINI “Male necessario”

SAMURAI JAY “Ossessione”

MICHELE BRAVI “Prima o poi”

FULMINACCI “Stupida fortuna”

LUCHÈ “Labirinto”

TREDICI PIETRO “Uomo che cade”

MARA SATTEI “Le cose che non sai di me”

DARGEN D'AMICO “AI AI”

ENRICO NIGIOTTI “Ogni volta che non so volare”

MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE “La felicità e basta”

EDDIE BROCK “Avvoltoi”



