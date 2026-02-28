 / Festival di Sanremo

L'UE celebra Sanremo con la presenza del commissario alla cultura Glenn Micallef

In platea insieme al sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, il commissario è stato salutato da Carlo Conti

Anche l'Unione Europea celebra il Festival di Sanremo. Nella serata cover di ieri sera, venerdì 27 febbraio 2026, in platea sedeva il commissario alla Cultura UE Glenn Micallef - inquadrato in diretta al fianco del sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi - che ha ricevuto il saluto e il ringraziamento da parte di Carlo Conti

Il commissario si sarà certamente divertito, in una serata davvero speciale con tanta musica italiana e non solo riletta e omaggiata dai cantanti in gara; ma la sua presenza ha soprattutto sottolineato il grande interesse da parte dell'Unione Europea per il Festival della canzone italiana, l'evento musicale più importante del nostro Paese. 

