Arisa, Sayf, Luché, Brancale, Da Vinci: i cinque in testa alla classifica della terza serata

Ieri tra i primi in ordine casuale: Tommaso Paradiso, Lda e Aka7even, Nayt, Fedez e Masini, Ermal Meta.

Arisa, Sayf, Luché, Serena Brancale, Sal Da Vinci.

Sono gli artisti che risultano nella cinquina della classifica degli altri 15 artisti in gara al Festival di Sanremo e data dal voto delle Radio e dal voto del pubblico.
 

Domani l’appuntamento è con la serata delle Cover, una delle più attese dal pubblico a casa in cui le cantanti e i cantanti in gara duetteranno con altri artisti.
 

Saranno votati dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. L’artista più votato riceverà il Premio delle Cover.

Morgan non duetterà con Chiello: Abbiamo fatto un po' di prove e non ci siamo trovati - ha dichiarato Chiello in conferenza stampa - non si è creata quell'alchimia artistica e quindi ho deciso di non portarlo e non sarà presente totalmente". Al suo posto ci sarà Saverio Cigarini.

Chiara Gallo - Isabella Rizzitano

