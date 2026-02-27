Arisa, Sayf, Luché, Brancale, Da Vinci: i cinque in testa alla classifica della terza serata

Arisa, Sayf, Luché, Serena Brancale, Sal Da Vinci.

Sono gli artisti che risultano nella cinquina della classifica degli altri 15 artisti in gara al Festival di Sanremo e data dal voto delle Radio e dal voto del pubblico.



Ieri tra i primi classificati erano Tommaso Paradiso, Lda e Aka7even, Nayt, Fedez e Masini, Ermal Meta.



Domani l’appuntamento è con la serata delle Cover, una delle più attese dal pubblico a casa in cui le cantanti e i cantanti in gara duetteranno con altri artisti.



Saranno votati dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. L’artista più votato riceverà il Premio delle Cover.