Sanremo, Tommaso Paradiso saluta i fan dal balcone: “I romantici hanno il cuore sulla giacca” (Video)

Un tramonto speciale, con gli occhi rivolti verso l’alto. Questa sera, nel cuore di Sanremo, Tommaso Paradiso ha regalato ai fan un “saluto romantico” affacciandosi dal balcone sopra “Il Club dei Romantici”, la location ideata da LEGO Italia insieme all’artista durante la settimana del Festival di Sanremo.

Un’apparizione breve ma intensa, accolta da applausi, cori e telefoni alzati. Centinaia di persone si sono radunate sotto il balcone, trasformando l’iniziativa in uno dei momenti più suggestivi della giornata.

Il cantautore ha poi compiuto un gesto simbolico che richiama direttamente uno dei suoi versi più noti: ha donato a una fan una giacca esclusiva targata “Il Club dei Romantici”, impreziosita da un cuore realizzato in mattoncini. Un riferimento esplicito alla frase del suo brano secondo cui i romantici “hanno il cuore sulla giacca”.

L’evento si inserisce tra le iniziative collaterali che animano la città durante il Festival, confermando come Sanremo non sia soltanto palco e Ariston, ma anche incontri ravvicinati, sorprese e momenti capaci di unire musica, emozione e creatività.

E al calare del sole, tra luci soffuse e atmosfera sospesa, il romanticismo ha trovato il suo balcone.