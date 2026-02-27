Festival di Sanremo, Natale e D’Angelo (PD Liguria): “Elisoccorso trasformato in servizio taxi Sanremo-Roma per Mogol. Bucci chiarisca"

«Leggere che l’elicottero del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, utilizzato in Liguria per l’elisoccorso, sia impiegato come taxi per accompagnare dal Festival di Sanremo a Roma Mogol lascia sgomenti», così Davide Natale e Simone D’Angelo, consiglieri regionali del Partito Democratico in Liguria sulla notizia riportata da Il Fatto Quotidiano dell’utilizzo dell’elicottero dei Vigili del Fuoco destinato all’elisoccorso per accompagnare il paroliere Mogol e sua moglie da Sanremo a Roma.

«Mentre il sistema sanitario è nel caos, a rendere ancora più surreale la situazione è vedere scippato nella nostra regione un importante mezzo destinato al soccorso e alle emergenze, per essere trasformato su ordine del Ministero degli Interni in un taxi di rappresentanza. Servono parole di chiarezza da parte del Presidente Bucci, per sapere se fosse a conoscenza di questa follia, se durante quel volo, il servizio di elisoccorso fosse pienamente garantito in Liguria o se fosse disponibile un mezzo alternativo pronto a intervenire.

Non si tratta di una polemica strumentale, ma di rispetto per un servizio essenziale per i cittadini e per i professionisti del soccorso che ogni giorno operano in condizioni difficili. Il Presidente Bucci deve chiarire ai cittadini liguri se il sistema di emergenza è stato anche solo temporaneamente pregiudicato per garantire lo spostamento a un ospite del Festival di Sanremo. E - magari - spiegare se intende esercitare fino in il proprio ruolo di guida della Regione o continuare a fare il passacarte di decisioni prese altrove contro l’interesse dei liguri», concludono.