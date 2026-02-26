Italiani e sport invernali, quali sono quelli più seguiti online

Non c’è dubbio che adesso in tutta Italia, e non solo ovviamente, c’è una grandissima attenzione verso gli sport invernali. L’organizzazione dell’edizione 2026 delle Olimpiadi invernali a Milano-Cortina può diventare davvero un importante traino per tante discipline che, spesso e volentieri, finiscono troppo di frequente nell’ombra su giornali e tv.

Insomma, è giunto il momento della ribalta per alcuni sport invernali che hanno fatto, stanno e faranno sognare tanti appassionati italiani. BonusFinder Italia ha pubblicato un interessante approfondimento che mira proprio a chiarire il legame tra sport invernali e seguito online da parte degli italiani, producendo dei risultati a volte anche piuttosto sorprendenti e inaspettati.

Grazie alle Olimpiadi invernali organizzate a Milano-Cortina, alcuni sport sulla neve e sul ghiaccio si stanno facendo conoscere e apprezzare, molto già di quanto han saputo fare in precedenza. Avete presente quali sono gli sport invernali maggiormente seguiti online dagli italiani? La risposta vi lascerà parecchio stupiti, dal momento che non è lo sci alpino ad essere in cima a questa particolare classifica.

Snowboard, che passione per gli italiani!

Supera quota 70 mila il volume di ricerche online rispetto alle discipline invernali: insomma, non è più una questione unicamente regionale, ma ormai questi sport sono seguiti in tutta Italia, ovviamente anche grazie alla possibilità di scovare informazioni e dettagli di ogni tipo direttamente sul web.

La ricerca che è stata pubblicata sul portale di BonusFinder Italia ha evidenziato una raccolta dati ottenuta da Google Trends, combinandola con i volumi di ricerca che sono stati registrati online. In questo modo, ne è uscita una vera e propria graduatoria volta a misurare il livello di popolarità sul web degli sport invernali in Italia.

L’avreste mai detto che in cima a questa speciale classifica c’è lo snowboard? Eppure, i risultati di Google Trends evidenziano proprio questo, con un punteggio finale pari a 9,77 su 10, ma anche una quota corposa di ricerche mensili, pari all’incirca a diecimila. Alle spalle dello snowboard, ecco un’altra sorpresa: non c’è lo sci alpino, quanto piuttosto il biathlon, che ha ottenuto un punteggio pari a 9,07 su 10. Chiude il podio lo sci alpinismo, avendo ottenuto un punteggio pari a 8,80 su 10. È l’interesse online di questi sport invernali che sta crescendo a ritmi vertiginosi, come dimostrano i dati di Google Trends.

Quarto posto e medaglia “di legno” per lo sci alpino, che si deve accontentare della quarta piazza. Alle sue spalle troviamo un’altra grande disciplina su ghiaccio, ovvero l’hockey, che vanta un buon trend su Google. In risalita e quotazioni del curling, anche grazie al duo italiano Mosaner-Constantini, che negli ultimi anni ha fatto decisamente parlare di sé. Gli italiani rimangono molto interessati anche allo sci di fondo e pure al bob, mentre faticano un po’ di più altre discipline, che purtroppo rimangono ancora un po’ troppo di nicchia, come ad esempio il pattinaggio di velocità, ma anche lo short track, per non parlare della combinata nordica.

Nessun altro atleta come Federica Brignone

E se il focus si spostasse sugli atleti degli sport invernali maggiormente seguiti in Italia? Allora è lo sci alpino a dominare la classifica in lungo e in largo, potendo vantare diversi esponenti di questa disciplina nella top ten. D’altra parte, come si fa a non rimanere impressionati e a bocca aperta di fronte alle discese di Federica Brignone o di Sofia Goggia. Non a caso, sono proprio loro le atlete con il maggior seguito sul web, rispettivamente con 68 e 38 mila ricerche mensili. Grandi risultati e attenzioni online anche per Dorothea Wierer e Stefania Constantini, stelle rispettivamente del biathlon e del curling.

















