Casa Vessicchio apre le porte alla creatività: una settimana di musica, incontri e formazione sul lungomare di Sanremo

Porte aperte a CASA VESSICCHIO (Bagni Paradiso – Lungomare Vittorio Emanuele II, 31), progetto ideato, voluto e sviluppato insieme al Maestro PEPPE VESSICCHIO e pensato come uno spazio aperto alla creatività, alla formazione e all’incontro tra le arti.

Dopo il grande successo dell’inaugurazione, Casa Vessicchio parte con i primi appuntamenti della settimana. Oggi alle 18.30 il talk Casa Vessicchio, condotto da Andrea Dianetti. Nella prima puntata Alessia Vessicchio, Andrea Rizzoli e Fabio Balsamo dei The Jackal.

Domani, mercoledì 25 febbraio, si parte alle 10.30 con una colazione accompagnata dalla musica, un risveglio dolce e conviviale per entrare subito nel clima della giornata. Alle 11.00 riflettori puntati sul Teatro Comunale Peppe Vessicchio, uno spazio intitolato al Maestro Peppe Vessicchio a Cardito (Napoli) che rappresenta un importante presidio culturale per il territorio. Interverranno Alessia Vessicchio, Giuseppe Cirillo (Vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli), Francesco Morra (Presidente di ANCI Campania), Piero Cassano (autore, produttore, compositore e storico co-fondatore dei Matia Bazar), Cecilia Larosa (giovane cantautrice). Il Sindaco metropolitano, Gaetano Manfredi, impegnato a Napoli con il Presidente Mattarella, sarà presente con un videomessaggio. A seguire, alle 12.00, la presentazione del concorso Pythika, con l’illustrazione del Premio alla presenza del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli. Il concorso progetto innovativo mira a ridefinire i modelli di inclusione fornendo occasioni di visibilità e inserimento professionale nel mondo dello spettacolo.

Il pomeriggio riprende alle 17.30 con il talk Casa Vessicchio ospitato da Rolling Stone Italia al Covo Rolling Stone (Corso Trento Trieste 4), uno spazio di confronto tra musica, cultura e attualità. Ospite della puntata Enrico Melozzi. Alle 19.15 è tempo di aperitivo Aperol, occasione perfetta per incontrarsi e fare networking in un’atmosfera informale. Alle 19.45 la musica di Marco Guazzone, protagonista di un intimo showcase con brani del suo repertorio. Chiusura alle 21.00 con cena e visione del Festival, per vivere insieme la serata e commentare in diretta le emozioni sul palco.

IL PROGRAMMA DI MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO

10.30 – Colazione con musica (ingresso libero fino a esaurimento posti)

11.00 – Presentazione Teatro Comunale "Peppe Vessicchio" di Cardito (ingresso libero fino a esaurimento posti)

12.00 – Concorso Pythika, presentazione del Premio con Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli (ingresso libero fino a esaurimento posti)

17.30 – Talk CASA VESSICCHIO al COVO ROLLING STONE – ospite Enrico Melozzi (ingresso libero fino a esaurimento posti)

19.15 – Aperitivo Aperol (ingresso libero fino a esaurimento posti)

19.45 – Showcase Marco Guazzone (ingresso libero fino a esaurimento posti)

21.00 – Cena e visione del Festival (ingresso libero fino a esaurimento posti)

Casa Vessicchio nasce con l’obiettivo di offrire opportunità ai giovani artisti e a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo dell’arte o coltivare il proprio talento. Una missione che Peppe Vessicchio aveva da tempo fatto propria, anche attraverso il suo impegno come responsabile del reparto canoro della Peparini Academy.

In accordo con la famiglia Vessicchio, il progetto è stato portato a compimento nel pieno rispetto della visione del Maestro: un luogo di vita, arte, divertimento, divulgazione e scambio, pensato per accogliere incontri, eventi e momenti di crescita condivisa. Uno spazio vivo, dove cultura e creatività dialogano naturalmente con il piacere della convivialità, del buon cibo e del buon vino.

Casa Vessicchio è stato ideato da Peppe Vessicchio, Niccolò Petitto e Andrea Rizzoli ed è organizzato da Enpi Entertainment e We Agency, in collaborazione con la Famiglia Vessicchio e Andrea Rizzoli. Progetto grafico a cura di Bros Creative Studio. Con la collaborazione e il contribuito di Prato 64 Management di Ciro Prato, Aletta Stands, La Dimora di Gea, Bernese, Joseba Label, SocialMediaPlan, Francesca BianchiDesign, ENIF Make Up Academy, La bottega del papillon, Giuseppe Vese Trattoria, Verespresso, Spirito Express, Cuori di Sfogliatella. Media Partner Rolling Stone.