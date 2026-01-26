Ventimiglia, festa a sorpresa per i 30 anni del Club Phuket Muay Thai fondato dal maestro Luca Amor

Ventimiglia ha celebrato i 30 anni di attività del Club Phuket Muay Thai con una festa a sorpresa organizzata dagli allievi e dai genitori della palestra fondata e guidata dal maestro Luca Amor. Un evento tenuto segreto fino all’ultimo, nato come gesto di riconoscenza per il lavoro svolto in questi trent’anni.

Il maestro Luca Amor è da tempo un punto di riferimento per la Muay Thai sul territorio, non solo dal punto di vista agonistico ma anche per la formazione sportiva ed educativa di numerosi giovani. Nel corso della sua storia, il club si è distinto per la capacità di trasmettere valori fondamentali come rispetto, disciplina, impegno e spirito di squadra, costruendo una vera e propria comunità attorno alla palestra.

Alla serata hanno partecipato allievi di tutte le età insieme alle loro famiglie, in un clima di grande emozione e condivisione, testimonianza del forte legame creato negli anni tra il maestro e i suoi studenti.

Il traguardo dei 30 anni rappresenta una conferma della solidità e continuità di una realtà sportiva storica di Ventimiglia, che continua a promuovere lo sport come strumento di crescita personale e sociale.