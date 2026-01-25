Cultura e salute, Veronica Russo: “Musei e attività culturali come strumento di benessere per le persone con demenza e Alzheimer”

La consigliera regionale Veronica Russo ha depositato in Consiglio Regionale un ordine del giorno volto a promuovere l’utilizzo delle visite museali e delle attività culturali come strumenti a finalità terapeutica per le persone affette da demenza e malattia di Alzheimer, nonché di supporto ai loro caregiver.

"Numerosi studi scientifici dimostrano che la cultura può avere un impatto positivo sulla qualità della vita delle persone fragili – dichiara Russo –. Le visite museali e le attività culturali guidate favoriscono il benessere emotivo, stimolano le capacità cognitive e relazionali e contrastano l’isolamento sociale, rafforzando anche il rapporto con i caregiver".

L’ordine del giorno, che sarà discusso in aula, impegna il Presidente e la Giunta regionale a valutare l’istituzione e il sostegno di programmi strutturati di visite museali e attività culturali a finalità terapeutica, promuovendo la formazione specifica degli operatori coinvolti e incentivando la collaborazione tra istituzioni culturali, servizi sociosanitari, enti locali e realtà del terzo settore.

"In Liguria vivono migliaia di persone affette da demenza e – prosegue la consigliera –. È fondamentale affiancare alle cure sanitarie tradizionali percorsi innovativi e integrati che mettano al centro la persona, valorizzando le risorse culturali e sociali presenti sul territorio".

La Liguria, grazie al suo patrimonio museale diffuso e a una rete sociosanitaria di qualità, rappresenta un contesto ideale per sperimentare modelli integrati tra cultura e salute, in linea con i principi dell’invecchiamento attivo e della prevenzione del disagio.

"Con questo atto – conclude Veronica Russo – vogliamo avviare un percorso concreto che unisca cultura, inclusione e cura, offrendo nuove opportunità alle persone con demenza e a chi ogni giorno se ne prende cura".





