 / Cronaca

Cronaca | 22 gennaio 2026, 09:45

Sanremo: moto rubata al concessionario e ritrovata dalla Polizia, i ringraziamenti della 'Casa della Moto'

Il mezzo era sparito lunedì scorso ma è stato ritrovato in poche ore

Sanremo: moto rubata al concessionario e ritrovata dalla Polizia, i ringraziamenti della 'Casa della Moto'

Rubano una moto dal concessionario Honda di corso Cavallotti a Sanremo ma, grazie al pronto intervento degli agenti del vicino commissariato matuziano, il mezzo viene ritrovato rapidamente e riconsegnato al negozio. E’ accaduto lunedì scorso quando il mezzo è sparito dalla concessionaria, i cui titolari hanno immediatamente chiamato la Polizia. Gli agenti si sono messi al lavoro ed hanno ritrovato il mezzo in poche ore.

I titolari della concessionaria hanno ringraziato gli agenti del “Per la grande professionalità, rapidità e l’impegno dimostrati. Grazie al loro intervento tempestivo, la moto rubata è stata ritrovata in tempi davvero celeri, restituendoci serenità e fiducia. In momenti come questi ci si rende conto di quanto sia fondamentale il lavoro quotidiano delle Forze dell’Ordine: presenza, competenza e dedizione al servizio dei cittadini”.

Carlo Alessi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium