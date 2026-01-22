Sanremo: moto rubata al concessionario e ritrovata dalla Polizia, i ringraziamenti della 'Casa della Moto'

Rubano una moto dal concessionario Honda di corso Cavallotti a Sanremo ma, grazie al pronto intervento degli agenti del vicino commissariato matuziano, il mezzo viene ritrovato rapidamente e riconsegnato al negozio. E’ accaduto lunedì scorso quando il mezzo è sparito dalla concessionaria, i cui titolari hanno immediatamente chiamato la Polizia. Gli agenti si sono messi al lavoro ed hanno ritrovato il mezzo in poche ore.

I titolari della concessionaria hanno ringraziato gli agenti del “Per la grande professionalità, rapidità e l’impegno dimostrati. Grazie al loro intervento tempestivo, la moto rubata è stata ritrovata in tempi davvero celeri, restituendoci serenità e fiducia. In momenti come questi ci si rende conto di quanto sia fondamentale il lavoro quotidiano delle Forze dell’Ordine: presenza, competenza e dedizione al servizio dei cittadini”.