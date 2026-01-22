Sanremo e la "Campana della Vita", Forza Nuova annuncia un nuovo presidio: "Non arretriamo di un millimetro"

Forza Nuova ha annunciato che sabato 24 gennaio, alle 11.30, sarà presente a Sanremo, in Corso Felice Cavallotti, nei pressi del Comune, per un presidio a sostegno dell’iniziativa della “Campana della Vita”, promossa dal vescovo di Sanremo Antonio Suetta. L’iniziativa era già prevista per venerdì scorso, ma era stata successivamente annullata.

Nel comunicato diffuso dal movimento, Forza Nuova afferma: “Forza Nuova non arretra di un millimetro e sarà presente sabato 24 gennaio in Corso Felice Cavallotti, a Sanremo, alle 11.30 nei pressi del Comune, per sostenere l’iniziativa della Campana della Vita promossa dal vescovo di Sanremo Antonio Suetta”.

Nel testo viene inoltre spiegata la motivazione della mobilitazione: “Forza Nuova sostiene questa importante battaglia in un momento in cui l’Italia soffre una grave crisi sociale dovuta anche ad una bassissima natalità. Un popolo che uccide i suoi figli non ha futuro”.