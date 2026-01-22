Sanremo, droga tentata in carcere: la Polizia Penitenziaria sventa l’ingresso di stupefacenti. Il SAPPE elogia gli agenti

Il Segretario provinciale del SAPPE, Giuseppe Giangrande, esprime piena soddisfazione per l’operazione condotta dal personale di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Sanremo, che nella giornata di ieri ha impedito l’ingresso di sostanze stupefacenti all’interno dell’istituto.

Una donna italiana, già nota alle forze dell’ordine, ha tentato di introdurre droga durante l’accesso al carcere. Il tentativo è stato bloccato grazie al tempestivo intervento degli agenti e al fondamentale supporto delle unità cinofile. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire hashish, cocaina e morfina. Il SAPPE ha rivolto un plauso a tutto il personale coinvolto, sottolineando "professionalità, attenzione e alto senso del dovere" dimostrati nel garantire la sicurezza dell’istituto e il rispetto della legalità.

Il Segretario nazionale del sindacato, Vincenzo Tristaino, auspica ora che la Direzione riconosca formalmente l’operato degli agenti: "Sarebbe doveroso conferire una nota di compiacimento e promuovere una proposta di lode ministeriale per l’eccellente servizio reso".