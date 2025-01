Comune di Sanremo: quanto dichiara la giunta? I redditi di sindaco e assessori con molte sorprese

Diverse sorprese nei redditi della giunta comunale di Sanremo che, come riportano le dichiarazioni dei redditi consultabili sul sito del Comune, mostrano differenze in alcuni casi anche nette, sicuramente più ampie rispetto a quelle della precedente amministrazione di Alberto Biancheri.

Il primo in questa particolare classifica è proprio il sindaco Alessandro Mager, con 212.858 euro di reddito complessivo (quello che viene utilizzato per calcolare le agevolazioni fiscali e il reddito imponibile). Dietro di lui l'unico assessore presente anche nella precedente amministrazione, ovvero Massimo Donzella, incaricato ai lavori pubblici e con un reddito di 122.203 euro. Terzo posto per l'assessore al turismo Alessandro Sindoni, con 75.709 euro.

Poca la differenza tra Sindoni e l'assessore alla cultura Enza Dedali, che dichiara invece 70.111 euro, mentre i valori si fanno più ampi a partire dall'assessore al bilancio Giuseppe Sbezzo Malfei, il cui reddito per il 2023 (anno di riferimento per tutti i componenti della giunta) è stato di 56.399 euro. Arriva quindi il vicesindaco Fulvio Fellegara, con 44.113 euro, un valore vicino a quello dell'assessore al demanio Lucia Artusi, che dichiara invece 41.610 euro. Chiude questa particolare graduatoria Ester Moscato, assessore all'ambiente, il cui reddito complessivo è di 1815 euro.

Va poi detto che questi valori non tengono conto di utili derivanti da aziende, patrimoni immobiliari o simili, che comportano camiamenti nell'effettivo stato economico.

Alla luce di questo, risulta però curioso notare che la media dei redditi per l'attuale amministrazione risulta essere di 78.102 euro, un valore decisamente più basso rispetto a quello della precedente amministrazione, che si attestava sui 93.437 euro, riportando dei valori che non raggiungevano i "picchi" attuali, ma si mantenevano su una scala di valori che complessivamente risultava essere più alta, passando dai 162.201 euro di Giuseppe Faraldi ai 32.750 di Silvana Ormea.