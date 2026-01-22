Maltempo: Arpal emette l’allerta gialla per neve nell'entroterra ligure fino alla mezzanotte di domani

Arpal ha emanato un’allerta gialla per neve sulle zone D ed E della Liguria, valida dalle 12 alle 24 di domani, venerdì 23 gennaio, in seguito alle ultime analisi modellistiche che confermano un peggioramento delle condizioni meteo. L’arrivo di una perturbazione atlantica sta determinando un progressivo aumento della nuvolosità già dalla giornata odierna, con un quadro atmosferico destinato a peggiorare nelle prossime ore.

Fin dal mattino di domani il cielo sarà coperto su tutta la regione, con piogge sparse e intermittenti, più insistenti dal pomeriggio sul Levante. Le temperature in calo e l’ingresso di aria più fredda favoriranno nevicate sui versanti padani: deboli, ma localmente moderate nel pomeriggio, con quota neve prevista intorno ai 300-400 metri sulle zone D e sulla Valle Scrivia, e tra i 700 e i 900 metri in Val Trebbia e Val d’Aveto. Non si escludono leggere spolverate anche nelle aree interne della zona B.

Il vento sarà un altro elemento critico della giornata: raffiche fino a 40-50 km/h da nord e nordovest sul Centro-Ponente, mentre sul Levante soffieranno correnti da est-sudest lungo la costa. Nelle zone interne centrali sarà possibile il fenomeno della pioggia congelantesi, che potrebbe aumentare ulteriormente i disagi.

Le nevicate fino a quote medio-basse potrebbero causare criticità alla viabilità, soprattutto nei fondovalle e lungo i tratti autostradali delle zone D ed E. Il calo termico, unito alla ventilazione moderata o localmente forte, determinerà inoltre condizioni di marcato disagio fisiologico per freddo, in particolare nelle aree interne.

La giornata di sabato non porterà un miglioramento: dopo una mattinata più stabile, l’arrivo di un nuovo fronte provocherà un rapido peggioramento dal pomeriggio, con nuove nevicate – anche moderate – sui versanti padani e nelle zone interne tra Savonese e Genovesato. Durante i rovesci più intensi non è esclusa la possibilità di qualche fiocco anche sulla costa del Savonese.