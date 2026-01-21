Nizza, 24enne uccisa a colpi di pistola mentre guida con il figlio di sei mesi: caccia al killer in scooter

Una donna di 24 anni, originaria di Capo Verde' è stata assassinata oggi pomeriggio in Boulevard Napoléon a Nizza. Era al volante di un Bmw con, sul sedile anteriore in un seggiolino, il figlio di appena sei mesi. All’improvviso uno scooter si è affiancato all’auto. L’uomo a bordo ha aperto il fuoco senza preavviso: dieci colpi esplosi a distanza ravvicinata. La giovane è crollata sul volante.

L’auto, dotata di cambio automatico, ha continuato la sua corsa per alcuni metri, schiantandosi contro un dissuasore subito dopo il semaforo, all’incrocio con Avenue Henri-Matisse. Lo scooter si è poi dato alla fuga. Alcuni testimoni sono intervenuti per prestare i primi soccorsi. Il neonato, seduto sul lato passeggero anteriore, è rimasto miracolosamente illeso ed è stato affidato alle cure dei soccorritori, quindi trasportato all’ospedale pediatrico Lenval. Le autorità hanno rapidamente messo in sicurezza l’area. Sul luogo sono intervenute la polizia giudiziaria, la polizia nazionale e quella municipale. Presenti anche il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, e il suo vice Anthony Borré.

Le indagini sono scattate immediatamente grazie all’analisi delle immagini del Centro di Vigilanza Urbana. Gli investigatori hanno ricostruito la fuga dello scooter, rintracciato in un vicolo cieco di Rue Trachel, dove il sospetto si sarebbe dileguato a piedi. Il mezzo, privo di targhe, è stato trovato abbandonato. Il proprietario dello scooter si è presentato spontaneamente alla stazione di polizia di Foch, dichiarando di aver prestato il veicolo a un conoscente, forse appartenente alla comunità capoverdiana. L’uomo è stato arrestato e trasferito alla caserma Auvare per accertamenti, inclusi test sui residui di arma da fuoco.

La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio aggravato. Parallelamente, è in corso una vasta caccia all’uomo affidata al Servizio di Sicurezza Interna per rintracciare l’autore dell’agguato. Le motivazioni del gesto restano, al momento, sconosciute.