Ventimiglia, i bambini dell’infanzia di via Chiappori consegnano le letterine al Comune: si chiude il progetto natalizio di Coldiretti Imperia

Con la consegna ufficiale delle letterine e dei lavori realizzati dai bambini della scuola dell’infanzia di via Chiappori – IC1 Biancheri di Ventimiglia all’Amministrazione comunale, si è conclusa oggi l’iniziativa natalizia promossa da Coldiretti Imperia nell’ambito delle attività educative e sociali legate ai mercati di Campagna Amica.

Un percorso che ha visto i più piccoli protagonisti, a partire dalla raccolta delle letterine durante la mattinata di sabato 20 dicembre 2025 al Mercato Campagna Amica di Bordighera, fino alla consegna simbolica di oggi, quale segno di dialogo e attenzione verso il territorio e la comunità locale.

“Attraverso questa iniziativa abbiamo voluto dare voce ai bambini, trasformando i loro pensieri e desideri in un messaggio concreto rivolto alle istituzioni”, commenta Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Imperia. “È un modo per educare fin da piccoli al senso civico, al rispetto del territorio e alla partecipazione attiva”.

Aggiunge Domenico Pautasso, direttore di Coldiretti Imperia: “I mercati di Campagna Amica non sono solo luoghi di acquisto, ma spazi di incontro e di crescita collettiva. Il coinvolgimento delle scuole e delle famiglie rafforza il legame tra agricoltura, educazione e comunità”.

Coldiretti Imperia desidera inoltre ringraziare le insegnanti di Bordighera per l’impegno e la disponibilità dimostrata nell’incentivare i bambini a partecipare attivamente, accompagnandoli al mercato e stimolandoli a portare i propri lavori durante la mattinata del 20 dicembre.

Nel corso dell’iniziativa sono stati anche valorizzati i lavori realizzati dai bambini in occasione delle attività di Halloween, a conferma di un percorso educativo che accompagna i più piccoli durante l’anno, unendo creatività, stagionalità e tradizioni.

Alla consegna erano presenti Nadia Canizzaro, segretaria del Movimento Donne Coldiretti Imperia, la dottoressa Mara Ferrari, dirigente dell’Istituto Biancheri di Ventimiglia, il sindaco Flavio Di Muro e l’assessore Milena Raco, a testimonianza dell’importanza della collaborazione tra mondo agricolo, scuola e istituzioni