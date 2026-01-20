PSR Liguria, utilizzo record dei fondi europei: il 99,73% delle risorse impiegate secondo i dati AGEA

AGEA ha comunicato i dati ufficiali relativi all’attuazione del Programma regionale di Sviluppo Rurale 2014–2022, aggiornati al 31 dicembre 2025. La Regione Liguria registra una percentuale di utilizzo delle risorse pari al 99,73%, collocandosi al di sopra della media nazionale (99,43%) nella classifica delle Regioni italiane, superando anche il dato dei programmi nazionali del Ministero e di diverse regioni storicamente strutturate e dotate di propri organismi pagatori.



In termini di valori assoluti, la Liguria si posiziona al sesto posto nazionale per capacità di utilizzo delle risorse comunitarie del settore agricolo, confermando nell’ultimo anno un netto miglioramento della propria capacità amministrativa nella gestione dei fondi europei destinati allo sviluppo rurale.



“Non molto tempo fa – dice l’assessore all’Agricoltura Alessandro Piana – la Liguria veniva indicata come fanalino di coda in Italia sull’attuazione del PSR. Oggi i dati ufficiali AGEA certificano un cambio di passo concreto: siamo sopra la media nazionale, con una percentuale di spesa prossima alla totalità delle risorse disponibili e un posizionamento di rilievo in valore assoluto. È il risultato di un lavoro costante di riorganizzazione, semplificazione amministrativa e forte collaborazione con il mondo agricolo e rurale. Questi numeri – conclude Piana – dimostrano che la Regione Liguria ha recuperato il tempo perduto e oggi è pienamente affidabile nella gestione dei fondi europei per l’agricoltura e lo sviluppo dei territori rurali. Un risultato che rafforza il nostro impegno anche nella programmazione CSR 2023–2027, per continuare a sostenere imprese, comuni e comunità dell’entroterra”.

