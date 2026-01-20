Sanremo: anche questa settimana i lavori notturni in Galleria Francia, interventi ormai alle battute finali

Lavori notturni anche questa settimana all’interno della Galleria Francia di Sanremo, un segnale che segna l’avvicinarsi alla conclusione di un lungo e articolato intervento di ammodernamento iniziato diversi mesi fa. Su richiesta della ditta Bresciani Asfalti, incaricata di eseguire urgenti lavori di manutenzione, il Comune ha disposto un’integrazione alla vigente disciplina della circolazione stradale per garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti della strada.

Nel dettaglio, la Galleria Francia sarà completamente chiusa al traffico durante le ore notturne, con divieto di transito per tutte le categorie di veicoli e divieto di sosta e fermata con rimozione forzata lungo tutta la galleria. La chiusura è prevista dalle 22 alle 6 di stanotte fino alla notte tra venerdì e sabato prossimi. In totale, quattro notti consecutive di lavori, con riapertura regolare al traffico ogni mattina alle 6. Gli interventi rientrano nella fase conclusiva del progetto di ammodernamento della galleria, che negli ultimi mesi ha interessato infrastrutture, sicurezza e funzionalità dell’importante asse viario cittadino. Un disagio temporaneo per gli automobilisti, quindi, ma finalizzato a restituire alla città una galleria più moderna e sicura.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare eventuali percorsi alternativi nelle fasce orarie interessate dai lavori.