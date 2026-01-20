Guasto al treno dal Piemonte sulla linea Ventimiglia-Cuneo: passeggeri fermi a Limone

Secondo quanto comunicato tempestivamente dall’Osservatorio Ferrovia del Tenda, il treno regionale 22955, in partenza da Cuneo alle 6:41 e diretto a Ventimiglia con arrivo previsto alle 9:21, è rimasto fermo nella stazione di Limone Piemonte a causa di un guasto tecnico.
Alle 7:26 è scattato un allarme antincendio a livello del motore, rendendo necessaria l’evacuazione urgente dei passeggeri per motivi di sicurezza. Le operazioni si sono svolte senza segnalazioni di feriti, ma con inevitabili disagi per i viaggiatori.
Per consentire il proseguimento del viaggio, è stato predisposto l’utilizzo di altro materiale rotabile, in arrivo a Limone con il treno 22952, previsto alle 8:25. I passeggeri del 22955 saranno quindi trasferiti su questo convoglio per raggiungere la destinazione finale.