Lavori a Ventimiglia, sopralluogo a Latte e alla frontiera bassa. Di Muro: "Superato il test del traffico" (Foto e video)

Sopralluogo alla rotonda di Latte, al cantiere nella galleria Balzi Rossi, nella galleria Dogana e alla frontiera bassa di Ventimiglia, al confine tra Italia e Francia. Il sindaco Flavio Di Muro, il vicesindaco Marco Agosta, l'assessore Domenico Calimera, il consigliere comunale Roberto Parodi, tecnici del comune, rappresentanti di Anas e il prefetto di Imperia Antonio Giaccari si sono, infatti, recati prima a Latte, frazione della città di confine, per visionare l'area che sarà coinvolta dal cantiere per la riqualificazione della rotonda e poi al confine di Stato.

I presenti hanno potuto verificare personalmente i lavori iniziati sia nelle gallerie lungo l'Aurelia sia alla frontiera di San Ludovico, che verrà totalmente riqualificata. "Il sopralluogo è andato bene" - fa sapere il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - "Abbiamo già superato il test del traffico, ci sono stati rallentamenti ma non eccessivi e non con quell'impatto che qualcuno negativamente prevedeva".

"I mesi sono giusti per fare questo tipo di lavori per presentare una strada nuova, in sicurezza e con un arredo urbano migliorato per la stagione estiva" - sottolinea il primo cittadino - "Oggi primo sopralluogo con un comitato che abbiamo costituito con la prefettura, Anas, tutti gli enti sovracomunali e con le forze dell'ordine per verificare anzitutto l'avvio dei lavori che sono, infatti, iniziati. All'interno del cantiere vi sono diverse imprese che lavorano su più aree, su più turni, anche nei festivi, nei prefestivi, di sera e di notte. Sono fiducioso che il cronoprogramma si possa rispettare".