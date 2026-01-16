Carbon footprint organizzativa vs carbon footprint di prodotto: differenze, obiettivi e quando serve l’una o l’altra

La pressione su imprese e organizzazioni per misurare e ridurre il proprio impatto climatico non è più un tema di nicchia. Tra regolamenti europei, richieste della filiera e crescente attenzione di clienti e investitori, la capacità di quantificare le emissioni di gas serra è diventata una competenza strategica. In questo contesto, due concetti ricorrono sempre più spesso: carbon footprint organizzativa e carbon footprint di prodotto.

Comprendere con precisione cosa le distingue, quali obiettivi soddisfano e in quali casi è necessario l’una, l’altra o entrambe è fondamentale per imprenditori, manager, responsabili qualità, HSE e sustainability manager, ma anche per studi tecnici e consulenti che supportano le PMI nei percorsi di transizione climatica.

Scenario: perché oggi la misurazione della carbon footprint è diventata cruciale

Negli ultimi quindici anni il tema delle emissioni di gas a effetto serra è passato dall’essere un argomento per pochi addetti ai lavori a un fattore che condiziona scelte di investimento, accesso ai mercati e reputazione. Gli obiettivi climatici dell’Unione Europea fissano una riduzione delle emissioni nette di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e la neutralità climatica entro il 2050. Questo si traduce in nuove regole, ma anche in aspettative di mercato concrete.

Secondo l’Agenzia Europea dell’Ambiente, nel 2022 le emissioni totali dell’UE erano già diminuite di oltre il 30% rispetto al 1990, ma il ritmo di riduzione deve accelerare. In parallelo, uno studio della Global Reporting Initiative evidenzia che una quota rilevante delle grandi imprese europee richiede già ai propri fornitori dati sulle loro emissioni dirette e indirette, spesso come condizione per partecipare a gare o mantenere i contratti in essere.

Per le PMI, questo scenario significa che non è più sufficiente “fare qualcosa per l’ambiente” in modo generico. Diventa necessario dimostrare con dati misurabili quante emissioni vengono generate dalle attività aziendali e, in molti casi, dai singoli prodotti o servizi. Qui entrano in gioco la carbon footprint organizzativa e quella di prodotto, strumenti distinti ma complementari.

Definizioni: cosa si intende per carbon footprint organizzativa e di prodotto

Carbon footprint organizzativa

La carbon footprint organizzativa misura le emissioni di gas a effetto serra generate da un’organizzazione nel suo complesso in un determinato periodo di tempo, di solito un anno. Il riferimento metodologico più diffuso è la norma ISO 14064-1, affiancata dal Greenhouse Gas Protocol a livello internazionale.

In pratica, la carbon footprint organizzativa include:

● Le emissioni dirette (Scope 1), ad esempio combustibili bruciati in caldaie, forni, flotte aziendali.

● Le emissioni indirette da energia acquistata (Scope 2), come l’elettricità consumata nei siti produttivi o negli uffici.

● Le altre emissioni indirette a monte e a valle (Scope 3), come trasporti affidati a terzi, acquisto di materie prime, rifiuti, viaggi di lavoro, uso e fine vita dei prodotti, quando inclusi nel perimetro.

L’obiettivo principale è avere una fotografia complessiva dell’impatto climatico di un’azienda o ente, utile per definire strategie di riduzione, obiettivi interni, rendicontazione di sostenibilità e risposte alle richieste della filiera.

Carbon footprint di prodotto

La carbon footprint di prodotto, invece, misura le emissioni legate al ciclo di vita di un prodotto o servizio specifico, dalla culla alla tomba (dalle materie prime fino allo smaltimento) o, in alcuni casi, dalla culla al cancello (fino all’uscita dallo stabilimento). Gli standard di riferimento più utilizzati sono la ISO 14067 e il quadro delle analisi del ciclo di vita (LCA) definito dalla serie ISO 14040.

Nel caso della carbon footprint di prodotto, si analizzano, lungo il ciclo di vita:

● Le fasi di estrazione e produzione delle materie prime.

● La fabbricazione, compresi i consumi energetici, gli ausiliari e gli scarti.

● Il trasporto e la distribuzione fino al cliente finale.

● La fase d’uso, quando rilevante (es. apparecchiature elettriche, macchinari).

● La fine vita: riciclo, recupero energetico, discarica.

Questa misurazione permette di confrontare prodotti, ottimizzare design, materiali, processi logistici e di produzione, supportare dichiarazioni ambientali (come EPD o etichette di carbon footprint) in modo oggettivo e verificabile.

Differenze chiave tra carbon footprint organizzativa e di prodotto

Le due tipologie di misurazione condividono il medesimo obiettivo generale – quantificare le emissioni di gas serra – ma differiscono in almeno quattro dimensioni fondamentali:

1. Oggetto dell’analisi

La carbon footprint organizzativa riguarda l’ente nel suo complesso: stabilimenti, uffici, siti produttivi, attività operative. È centrata su “chi” emette. La carbon footprint di prodotto è incentrata invece su “cosa” emette: un singolo prodotto, una linea di prodotto, talvolta un servizio.

2. Orizzonte temporale vs ciclo di vita

La carbon footprint organizzativa si riferisce a un periodo determinato, tipicamente annuale, e viene aggiornata anno dopo anno, simile a un bilancio delle emissioni. La carbon footprint di prodotto segue il ciclo di vita: il tempo è intrinseco alle fasi del prodotto (produzione, uso, dismissione), non a un anno solare specifico.

3. Obiettivi primari

La carbon footprint organizzativa è funzionale a definire e monitorare una strategia climatica aziendale: fissare obiettivi di riduzione, pianificare investimenti, rendicontare le performance ambientali. La carbon footprint di prodotto è invece orientata alla comparazione e alla progettazione: confrontare prodotti alternativi, testare scenari (cambio materiale, diverso fornitore, modifica del packaging) e generare informazioni per il mercato.

4. Destinatari principali

I risultati di una carbon footprint organizzativa sono di interesse per consigli di amministrazione, banche, investitori, clienti corporate, pubbliche amministrazioni, ma anche per la rendicontazione verso dipendenti e stakeholder locali. La carbon footprint di prodotto interessa maggiormente uffici tecnici, marketing, clienti finali (B2B e B2C) e partner di filiera che vogliono conoscere l’impatto ambientale dei prodotti acquistati.

Dati e trend: come si stanno muovendo imprese e mercati

Negli ultimi anni si osserva una crescita costante nell’adozione di strumenti di misurazione delle emissioni, sia a livello organizzativo che di prodotto. Un’analisi dell’Agenzia Internazionale dell’Energia evidenzia che, a livello globale, un numero crescente di grandi aziende ha fissato obiettivi di neutralità climatica, spesso vincolati alla quantificazione delle emissioni Scope 1, 2 e 3.

In Europa, la Commissione segnala che una quota significativa delle società quotate e delle grandi imprese è già soggetta ad obblighi di rendicontazione non finanziaria, che includono informazioni sulle emissioni di gas serra. Con l’entrata in vigore della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), queste richieste si estenderanno progressivamente a un numero maggiore di aziende, comprese molte realtà di medie dimensioni, a partire dai prossimi esercizi di bilancio.

Per quanto riguarda le PMI, vari studi di associazioni di categoria italiane indicano che:

● Una quota crescente di imprese manifatturiere ha ricevuto almeno una richiesta di dati sulle emissioni da parte di clienti della grande distribuzione o di grandi gruppi industriali.

● I settori più interessati sono agroalimentare, moda, edilizia, automotive e componentistica, ma si stanno aggiungendo logistica, turismo e servizi professionali.

● Molte imprese sperimentano una prima impronta di carbonio dell’azienda per rispondere alle richieste della filiera, per poi estendere l’analisi ai prodotti più strategici.

In parallelo, sul fronte della carbon footprint di prodotto, un numero crescente di aziende pubblica dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD) o etichette di carbon footprint per linee specifiche, soprattutto laddove il mercato internazionale o i capitolati pubblici le richiedono come prerequisito di accesso.

Quando serve la carbon footprint organizzativa

La scelta di avviare una carbon footprint organizzativa è particolarmente indicata in alcune situazioni ricorrenti, che riguardano sempre più spesso anche le PMI.

Rispondere a richieste della filiera e dei clienti corporate

Molte imprese di dimensioni maggiori stanno integrando le emissioni Scope 3 (cioè quelle di fornitori e partner) nei propri bilanci di sostenibilità. Per questo richiedono a chi fornisce beni o servizi:

● Dati sulle emissioni dirette e indirette.

● Piani di riduzione a medio-lungo termine.

● Prove della qualità del metodo di calcolo adottato.

Una carbon footprint organizzativa, impostata secondo standard riconosciuti, consente di fornire tali informazioni in modo strutturato e credibile.

Definire una strategia climatica interna

Per chi desidera integrare la sostenibilità nella gestione aziendale, la misurazione delle emissioni è un punto di partenza irrinunciabile. Senza numeri affidabili, ogni impegno di riduzione rischia di restare dichiarazione di principio. La carbon footprint organizzativa permette di:

● Identificare i principali driver di emissioni (energia, trasporti, materie prime, rifiuti, logistica).

● Valutare il ritorno ambientale degli investimenti (es. efficientamento energetico, autoproduzione da rinnovabili, rinnovo flotte).

● Fissare obiettivi quantitativi, misurando anno su anno i progressi.

Supportare la rendicontazione e il dialogo con finanza e PA

Banche e istituti finanziari stanno integrando criteri ambientali nelle proprie valutazioni di rischio e nelle condizioni di accesso al credito. Parallelamente, alcuni bandi pubblici premiano le imprese che dimostrano impegni credibili nella riduzione delle emissioni. Una carbon footprint organizzativa consente di presentare dati verificabili, utili in queste interlocuzioni.

Quando serve la carbon footprint di prodotto

La carbon footprint di prodotto è particolarmente rilevante quando il confronto tra alternative, la progettazione e la comunicazione al mercato diventano centrali.

Confrontare soluzioni diverse e guidare l’eco-design

Nell’industria manifatturiera, nelle costruzioni, nell’arredamento o nel packaging, la scelta di materiali, fornitori e processi incide in modo rilevante sull’impatto climatico complessivo. La misurazione della carbon footprint di prodotto permette di:

● Confrontare l’impatto di diverse soluzioni progettuali (es. plastica vs bioplastica, acciaio vs alluminio, riciclato vs vergine).

● Valutare gli effetti di modifiche al packaging o al design in ottica di riduzione del peso o miglior riciclabilità.

● Prendere decisioni fondate su dati e non solo su percezioni, evitando il rischio di scelte “green” controintuitive ma peggiorative sul piano delle emissioni.

Accedere a mercati e capitolati tecnici

In settori come edilizia, infrastrutture, impiantistica, forniture pubbliche, è sempre più frequente che i capitolati richiedano dichiarazioni ambientali di prodotto o dati di carbon footprint come criterio di selezione. Disporre di una carbon footprint di prodotto verificata secondo standard riconosciuti può diventare un elemento decisivo per partecipare a gare e consolidare la presenza su mercati internazionali.

Comunicare con trasparenza a clienti e consumatori

La diffusione di claim ambientali generici ha portato a una crescente attenzione delle autorità e dei consumatori verso il rischio di greenwashing. Dichiarare che un prodotto è “verde”, “sostenibile” o “a basso impatto” senza dati a supporto espone a contestazioni. Una carbon footprint di prodotto, implementata con rigore metodologico, fornisce una base oggettiva per comunicare l’impatto climatico, ad esempio attraverso etichette o informazioni tecniche, riducendo il rischio di contestazioni e migliorando la credibilità.

Rischi e criticità se non si interviene

Ignorare o rimandare la misurazione della carbon footprint, sia organizzativa che di prodotto, non è più una scelta neutra. Comporta rischi concreti su diversi fronti.

Perdita di competitività nella filiera

Le imprese che non sono in grado di fornire dati sull’impatto climatico rischiano di essere progressivamente escluse da forniture ad alto valore aggiunto. Il rischio non riguarda solo le grandi industrie energivore, ma anche PMI in settori considerati a impatto medio, che si trovano a competere con concorrenti già pronti a presentare numeri e piani di riduzione.

Maggiori barriere all’accesso al credito e agli investimenti

Il mondo finanziario sta integrando indicatori climatici nelle valutazioni. Imprese con un profilo di rischio ambientale non conosciuto o non gestito possono vedere condizioni di credito meno favorevoli o incontrare difficoltà nell’attrarre investitori sensibili ai criteri ESG.

Rischio reputazionale e di greenwashing

Comunicare genericamente la propria “attenzione all’ambiente” senza basi quantitative aumenta il rischio di essere accusati di greenwashing, soprattutto se emergono dati incoerenti con le dichiarazioni. Questo vale in particolare quando si promuovono prodotti “eco” senza un’analisi strutturata della loro carbon footprint.

Mancata preparazione rispetto alla normativa emergente

Le normative europee vanno nella direzione di una crescente obbligatorietà nella rendicontazione delle emissioni e nella trasparenza delle informazioni ambientali ai consumatori. Non iniziare per tempo a misurare e strutturare i dati di carbon footprint significa arrivare impreparati a scadenze che, una volta in vigore, lasceranno poco margine di adattamento.

Opportunità e vantaggi per le imprese che agiscono per tempo

Al di là del rispetto normativo, la misurazione della carbon footprint offre una serie di vantaggi competitivi, gestionali e reputazionali che possono essere rilevanti, in particolare per le imprese di piccole e medie dimensioni che vogliono posizionarsi in modo solido nella transizione climatica.

Miglior controllo dei costi energetici e operativi

La rilevazione sistematica delle emissioni impone un’analisi dettagliata dei consumi energetici e dei principali flussi di materia e di trasporto. Questo spesso porta a individuare inefficienze non immediatamente visibili: impianti energivori, sprechi logistici, processi ridondanti. Intervenire su questi aspetti genera benefici climatici e, non di rado, risparmi economici rilevanti nel medio periodo.

Maggiore attrattività verso clienti, talenti e investitori

Clienti corporate, grandi marchi internazionali e investitori istituzionali guardano con crescente attenzione alla capacità delle imprese di misurare e ridurre l’impatto climatico. Lo stesso vale per i talenti più giovani, che spesso considerano la sostenibilità un fattore importante nella scelta del datore di lavoro. Dimostrare di avere una strategia climatica basata su dati concreti e verificabili rappresenta un elemento di differenziazione importante.

Innovazione di prodotto e di processo

La carbon footprint di prodotto, in particolare, può diventare un potente motore di innovazione. Analizzando il ciclo di vita, molte aziende scoprono che la fase di maggiore impatto non è quella attesa (ad esempio, non la produzione ma il trasporto, o la fase di uso). Questo può orientare verso soluzioni nuove di design, logistica, servizi post-vendita, modelli di business circolari (riparazione, riuso, remanufacturing).

Aspetti normativi e regolatori: cosa sta cambiando

Il quadro regolatorio europeo e nazionale sta rapidamente evolvendo, con impatti diretti e indiretti sulla rilevanza della carbon footprint organizzativa e di prodotto.

Rendicontazione di sostenibilità obbligatoria (CSRD)

La Corporate Sustainability Reporting Directive estende in modo significativo l’obbligo di rendicontazione di sostenibilità a un maggior numero di imprese europee, con un’attenzione particolare alle informazioni sulle emissioni di gas serra lungo la catena del valore. Anche se molte PMI non saranno direttamente soggette a questi obblighi, saranno coinvolte come fornitori delle grandi imprese tenute a rendicontare le emissioni Scope 3.

Regole contro il greenwashing e comunicazione ambientale

L’Unione Europea sta introducendo regole più stringenti sulle dichiarazioni ambientali rivolte ai consumatori, con l’obiettivo di vietare claim generici e non verificabili. Sarà sempre più necessario che dichiarazioni come “a basse emissioni di carbonio”, “ridotto impatto climatico” o simili siano supportate da evidenze quantitative basate su metodologie riconosciute, come quelle utilizzate per la carbon footprint di prodotto.

Politiche di appalto pubblico verde

Gli appalti pubblici in diversi Stati membri, Italia inclusa, stanno integrando criteri ambientali minimi che talvolta includono esplicitamente indicatori di emissioni di gas serra per prodotti, materiali o servizi. Questo rende la disponibilità di dati di carbon footprint, soprattutto di prodotto, un fattore di competitività anche nel rapporto con la pubblica amministrazione.

Come scegliere: organizzativa, di prodotto o entrambe?

La scelta tra carbon footprint organizzativa e di prodotto non è sempre alternativa; spesso, le due prospettive risultano complementari. Alcune considerazioni operative possono aiutare le imprese a definire una priorità.

Quando partire dall’organizzazione

Può essere opportuno iniziare dalla carbon footprint organizzativa quando:

● L’azienda è sollecitata da clienti o istituzioni finanziarie a fornire dati globali sulle proprie emissioni.

● Si desidera impostare una strategia climatica trasversale, con obiettivi di riduzione comuni a tutte le funzioni.

● Non è ancora chiaro quali prodotti o linee abbiano il maggiore impatto o la maggiore strategicità commerciale.

In questo caso, l’analisi organizzativa fornisce una mappa dei principali driver di emissione, utile anche per decidere in quali prodotti o servizi approfondire la valutazione successivamente.

Quando focalizzarsi sui prodotti

È razionale partire dalla carbon footprint di prodotto quando:

● L’accesso a mercati o a specifiche gare richiede dati di impatto a livello di prodotto o dichiarazioni ambientali specifiche.

● L’azienda dispone di uno o pochi prodotti “core” che rappresentano la maggior parte del fatturato o del posizionamento sul mercato.

● Si vuole intervenire sull’eco-design o sul riposizionamento commerciale di una gamma specifica.

Un’analisi di prodotto ben condotta può poi suggerire interventi organizzativi più ampi, ad esempio su fornitori, logistica, energia, materiali.

Un percorso integrato e graduale

Spesso l’approccio più efficace per una PMI è graduale: iniziare con una valutazione organizzativa a perimetro essenziale (Scope 1 e 2, principali voci di Scope 3), individuare i principali driver di emissione, selezionare un numero limitato di prodotti strategici e sviluppare per questi una carbon footprint di prodotto più approfondita. Nel tempo, è possibile ampliare sia il perimetro organizzativo sia il numero di prodotti analizzati, costruendo un sistema di gestione delle emissioni coerente con le risorse disponibili.

FAQ sulla carbon footprint organizzativa e di prodotto

La carbon footprint è obbligatoria per legge?

Per molte PMI non esiste oggi un obbligo diretto e generalizzato di calcolare la carbon footprint. Tuttavia, la normativa sulla rendicontazione di sostenibilità delle grandi imprese, le regole contro il greenwashing e i criteri ambientali negli appalti pubblici creano obblighi indiretti e forti pressioni di mercato. In pratica, per molte organizzazioni diventa difficile evitare la misurazione se vogliono mantenere o ampliare le proprie opportunità commerciali.

È possibile fare una carbon footprint solo con dati stimati?

Gli standard internazionali consentono l’uso di fattori di emissione e dati medi di settore quando i dati specifici non sono disponibili, soprattutto nelle prime fasi del percorso. Tuttavia, è importante dichiarare il livello di accuratezza e migliorare progressivamente la qualità dei dati (consumi reali, dati da fornitori, misurazioni dirette) così da ridurre l’incertezza e aumentare la robustezza delle analisi e delle dichiarazioni.

Quanto tempo richiede un progetto di carbon footprint?

La durata dipende dalle dimensioni dell’azienda, dalla complessità della filiera e dalla disponibilità di dati. Una prima carbon footprint organizzativa per una PMI può richiedere da alcune settimane a qualche mese, soprattutto per la raccolta e la validazione dei dati interni. Una carbon footprint di prodotto, se basata su un’analisi del ciclo di vita dettagliata, può richiedere tempi analoghi, specie se coinvolge molti fornitori o fasi complesse di uso e fine vita.

Conclusioni: verso una strategia climatica consapevole

Carbon footprint organizzativa e carbon footprint di prodotto non sono semplici esercizi contabili, ma strumenti decisivi per governare la transizione climatica in modo strategico. La prima consente di comprendere e gestire l’impatto complessivo di un’organizzazione, dialogare con gli stakeholder istituzionali e finanziari e orientare le scelte di investimento. La seconda permette di progettare e comunicare prodotti più efficienti dal punto di vista climatico, accedendo a mercati e gare sempre più selettivi.

Per le imprese, in particolare per le PMI, la sfida è costruire un percorso realistico, compatibile con le risorse disponibili, ma sufficientemente ambizioso da non subire passivamente i cambiamenti in atto. Scegliere da dove iniziare – organizzazione, prodotti o entrambi – significa innanzitutto interrogarsi su quali siano le pressioni più rilevanti (clienti, finanza, normativa) e dove risiedano le leve di impatto maggiori.

Un approccio graduale, basato su standard riconosciuti, su dati progressivamente più precisi e su obiettivi di riduzione chiari, permette di trasformare l’obbligo percepito della misurazione delle emissioni in una leva di efficienza, innovazione e competitività nel medio periodo. Per chi guida un’azienda oggi, la domanda non è più se occuparsi di carbon footprint, ma come farlo in modo rigoroso, credibile e utile al proprio modello di business.













