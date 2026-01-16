Sanremo: nuova infrastruttura, la Polizia Locale avvia le notifiche digitali tramite SEND

Grazie alle risorse del PNRR il Comune di Sanremo, come moltissimi altri Comuni ed Enti Pubblici, ha aderito a SEND, la nuova infrastruttura digitale realizzata da PagoPA S.p.A. insieme al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che offre alle Pubbliche Amministrazioni un sistema per rendere più efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti amministrativi.

La Polizia Locale di Sanremo nei mesi scorsi ha iniziato ad utilizzare la nuova piattaforma e da gennaio 2026 le notifiche di tutti i verbali di violazione al Codice della strada e di tutte le altre violazioni amministrative avverranno esclusivamente attraverso SEND.

COSA DEVONO SAPERE I CITTADINI?

Se si dispone di contatti digitali :

- avere un indirizzo PEC (registrato nell’Indice Nazionale dei Domicili Digitali – INAD o INI-PEC)

- aver attivato sull’App IO la ricezione di comunicazioni da SEND

- avere attivato sulla piattaforma SEND altri contatti digitali.

in tutti questi casi l’accesso avviene tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Gli atti non saranno più inviati per posta, ma depositati digitalmente sulla piattaforma SEND. Il cittadino riceverà una notifica che non contiene l’atto, ma un link/collegamento (anche tramite QR-Code) per accedere a SEND e visualizzare o scaricare il documento.

Se non si dispone di contatti digitali

Chi non utilizza l’App IO, non dispone di PEC o non ha registrato i propri dati sulla piattaforma SEND, riceverà la notifica tramite raccomandata A.G., con spese a proprio carico. Anche in questo caso la raccomandata contiene solo il link all’atto depositato su SEND. Dopo l’accesso alla piattaforma, tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica, il documento potrà essere consultato. In alternativa, è possibile richiedere una copia cartacea dell’atto presso uno dei punti di ritiro ufficiali SEND (ad esempio CAF o altri partner), con pagamento dei relativi costi (a Sanremo € 1,40). L’elenco dei punti di ritiro è disponibile al seguente link.

Tutte le informazioni dettagliate e complete sono pubblicate sul sito di SEND