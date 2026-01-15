Sanremo 2026, una lunga volata verso il Festival: date spostate, Olimpiadi e primi appuntamenti ufficiali in città

Sarà una volata ‘lunga’, se vogliamo utilizzare un termine ciclistico, quella del Festival di Sanremo 2026, visto che quest’anno la settimana della kermesse canora matuziana è slittata per evitare la sovrapposizione con le Olimpiadi di Milano-Cortina.

Il Festival, per chi vive a Sanremo e soprattutto fa informazione, è anche uno scadenziario di appuntamenti tra il montaggio all’Ariston, quello delle installazioni in tutta la città, l’arrivo dei cantanti e dei protagonisti, per poi arrivare alla settimana clou, quella che tutti attendono e che vede arrivare in città migliaia di persone, tra addetti ai lavori, pubblico e curiosi.

Uno degli appuntamenti più classici è quello della presentazione delle attività organizzate da Rai Pubblicità a Sanremo ed è stato fissato. Il 12 febbraio, come sempre al Casinò, l’ente di stato svelerà tutti i segreti che vengono mantenuti in questi giorni, anche se molti sono già più che noti.

Nel corso della presentazione saranno sviscerati i diversi luoghi dove la tv di stato sarà in città. Oltre al centro di comando dell’Ariston sicuramente ci sarà piazza Colombo con, oltre al palco anche l’area hospitality, piazza Borea D’Olmo, il Casinò stesso, l’area portuale e sicuramente i soliti maxi schermi, oltre a via Mameli. Ma le conferme ci saranno solo il 12 febbraio, a pochi giorni dal Festival.