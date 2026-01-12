Ventimiglia: 65enne accusato di tentato omicidio della moglie, oggi l'interrogatorio di garanzia

E’ atteso per questa mattina l’interrogatorio di garanzia del 65enne che, giovedì scorso avrebbe sfregiato la moglie di 44 anni con paio di forbici, nell’ambito di una lite familiare avvenuta in corso Genova a Ventimiglia, terminata con il volo dal primo piano della donna, per evitare la furia dell’uomo. Una serie di fatti raccontati dai vicini che hanno sentito le urla provenire dalla casa.

E’ previsto questa mattina, di fronte al Giudice per le indagini preliminari, Massimiliano Botti, insieme all’avvocato difensore dell’uomo Alberto Pezzini. Il 65enne, dopo i fatti di giovedì scorso, è rinchiuso nel carcere di Sanremo, in Valle Armea, mentre la donna è ricoverata in ospedale a Pietra Ligure, sia per le ferite al volto che per i traumi e le presunte fratture riportate nella caduta.

Solo dopo l’interrogatorio si potrà far luce sulla vicenda, anche in funzione delle eventuali risposte che potrà dare il 65enne.