Genova, città a misura di acquirente immobiliare

Quando si parla di mercato immobiliare, le grandi e medie città italiane vengono prese in considerazione con particolare attenzione.

Tra i principali centri urbani del Paese, Genova si distingue per i numeri particolarmente positivi dell'ultimo lustro: a eccezione del 2020, i numeri delle compravendite sono sempre stati positivi su scala annua.

Accanto a questo dato, è essenziale sottolineare il fatto che, rispetto ad altre città, le quotazioni immobiliari sono state interessate da una crescita che, a ragione, può essere definita modesta.

I dati appena riportati sono frutto delle rilevazioni del terzo osservatorio sull'abitare curato dalle società Scenari Immobiliari e Abitare Co. Divulgati nel mese di giugno del 2025, sono relativi al 2024 e fotografano, per tutto il territorio cittadino, un numero di transazioni pari a 13060.

Rispetto al 2023, si può notare una crescita del 2,1%. Se si sposta l'attenzione sulle realtà urbane nelle immediate vicinanze del capoluogo, si può invece notare una contrazione sempre sui dodici mesi, pari per la precisione allo 0,6%.

Valori superiori alla media nazionale

Il caso di Genova è particolarmente interessante tra i numeri dell'immobiliare delle varie città italiane in quanto, se si considerano sia i dati relativi allo stock di case, sia le compravendite, si può notare un'intensità delle transazioni superiore alla media nazionale.

Si parla per la precisione di 2,34 compravendite ogni 100 immobili. Attenzione: questo dato riguarda il territorio cittadino. Nel momento in cui si sposta lo sguardo verso tutta la città metropolitana, i numeri scendono, e non di poco: si arriva, infatti, a 1,87 compravendite ogni 100 abitazioni.

Le tipologie di immobili più presenti sul mercato

Quali sono le tipologie di immobili più presenti sul mercato genovese?

Guardando i dati dei principali portali di settore, ormai punto di riferimento nevralgico per chi è alla ricerca di una casa e tende a focalizzarsi su siti specializzati - lo dimostrano chiaramente gli ottimi numeri delle pagine dedicate agli appartamenti in vendita a Genova su Yescasa , pubblicati solo da agenzie referenziate - si parla di una prevalenza dei trilocali.

Nella posizione successiva, invece, si trovano le unità immobiliari con quattro locali. La terza posizione spetta ai cinque locali. Per quanto riguarda i monolocali e i bilocali, le percentuali che li riguardano sono pari all'1,8 e al 12,6 circa.

Secondo le analisi dell'osservatorio di uno dei primari gruppi di agenzie immobiliari in Italia, nel corso della prima parte dello scorso anno si è palesata, sul territorio cittadino genovese, una situazione di carenza abitativa. Gli analisti hanno inoltre notato che gli immobili che necessitano di particolari interventi di ristrutturazione e riqualificazione hanno la tendenza a rimanere più tempo invenduti.

I risultati su scala internazionale

La situazione del mercato immobiliare a Genova ha attirato l'attenzione internazionale di recente per via di uno studio che ha preso in considerazione 151 località dislocate in tutto il mondo. Curato dalla società di servizi finanziari Remitly, ha messo in evidenza un quadro lusinghiero per la principale città portuale italiana.

La Superba, infatti, è stata inclusa nell'elenco delle dieci città dove, a livello mondiale, conviene di più comprare casa. Prendendo in considerazione il profilo dell'acquirente immobiliare medio, lo studio mostra come tale tipologia di utente possa permettersi circa il 176% del valore medio della casa.

Si tratta di un dato di massima importanza, che vede Genova superare metropoli come Parigi e Londra. Lo studio è molto chiaro e descrive Genova come una città dove comprare casa con uno stipendio medio è un obiettivo realistico, il tutto senza rinunciare a una qualità di vita molto alta (il mare contribuisce tanto a questo risultato).

Fra le altre città italiane presenti nella top 10 figurano Catania, al secondo posto dopo Detroit, e Palermo, al sesto prima del capoluogo ligure.













