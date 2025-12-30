Sanremo: AIL dona un microscopio ad Oncoematologia del Borea

La locale sezione imperiese dell'AIL, Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma, ha donato al reparto di Oncoematologia dell'ospedale “Borea” di Sanremo un microscopio ottico.

Si tratta di uno strumento fondamentale nella diagnostica ematologica, per l'analisi morfologica e il conteggio delle cellule, l'identificazione di anomalie e la diagnosi di varie malattie ematologiche tra cui le urgenze.

L'utilizzo del microscopio ottico è complementare alla diagnostica di laboratorio e a quella dell'anatomia patologica, peraltro sempre puntuali e veloci nella nostra ASL1, e non si sostituisce in alcun modo alla stessa ma vi si affianca in maniera sinergica ad integrazione della pratica clinica quotidiana.

“Ringrazio AIL – sottolinea il Direttore Generale di Asl1 Dott.sa Maria Elena Galbusera – per questo dono che sarà sicuramente utile per l'attività ospedaliera del reparto, essendo volto a sostenere, nel loro lavoro quotidiano, gli operatori di oncoematologia dell'ospedale di Sanremo.”