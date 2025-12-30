Il sindacato Fisascat-CISL Liguria dà il benvenuto a Paolo Farchetti, nuovo dirigente del Casinò di Sanremo

La Fisascat-CISL della Liguria, in particolare il segretario generale Massimiliano Scialanca e la segretaria aziendale Marilena Semeria, rivolge il proprio benvenuto al nuovo dirigente del Casinò di Sanremo, Dott. Paolo Farchetti, chiamato a guidare un passaggio significativo nella storia di una delle istituzioni più rappresentative della città. Con l’arrivo di Farchetti, nominato a seguito di una procedura di selezione pubblica, il Casinò di Sanremo apre un nuovo capitolo orientato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio aziendale. Una fase importante che coinvolge direttamente tutte le lavoratrici e i lavoratori che ogni giorno contribuiscono a mantenere alto il prestigio della Casa da Gioco.

La Fisascat-CISL esprime un’accoglienza cordiale e fiduciosa, sottolineando come l’esperienza professionale del nuovo dirigente e la sua profonda conoscenza del territorio rappresentino un valore aggiunto concreto. Una guida competente e radicata nel contesto locale è infatti considerata un elemento fondamentale per favorire il dialogo e una collaborazione efficace con i lavoratori, vero cuore pulsante dell’azienda. Conosciuto e stimato per l’approccio pragmatico, la capacità decisionale e uno stile equilibrato, il Dott. Farchetti porta con sé competenze che lasciano intravedere scelte ponderate e una particolare attenzione alle persone, aspetti ritenuti centrali per affrontare le sfide quotidiane e quelle future.

Non mancano, tuttavia, i temi aperti: assetti organizzativi da rivedere, equilibri da consolidare e aspetti operativi da definire. Su questi fronti, la Fisascat-CISL guarda alla nuova fase con fiducia, ribadendo la convinzione che il confronto aperto e la collaborazione siano strumenti indispensabili per individuare soluzioni condivise e sostenibili. Il sindacato conferma infine il proprio impegno costante nel monitorare l’evoluzione dei processi aziendali, sostenendo un dialogo costruttivo e favorendo scelte equilibrate. L’obiettivo resta chiaro: accompagnare il Casinò di Sanremo in un percorso solido, partecipato e orientato al futuro, a beneficio dei lavoratori e dell’intera comunità locale.