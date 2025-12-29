Sanremo, il Consigliere Comunale Vittorio Toesca aderisce a M.I.A. Arcigay: “Piccoli gesti per una società più inclusiva”

Il Consigliere Comunale di Sanremo Vittorio Toesca torna sulla sua adesione a M.I.A Arcigay, in un intervento che intende chiarire ulteriormente le motivazioni alla base della sua scelta e ribadire un impegno personale che va oltre la semplice adesione formale.

"Anche i piccoli gesti possono contribuire a costruire una società più giusta e inclusiva. In qualità di alleato, condividendo i valori di rispetto e promozione dei diritti civili, ho deciso di aderire a M.I.A. Arcigay. Ognuno può fare la propria parte, secondo le proprie possibilità, per sostenere una comunità più aperta, rispettosa e attenta alle necessità di tutti e tutte. Faccio i complimenti al passato direttivo e auguro buon lavoro al nuovo Presidente", ha dichiarato Toesca.

Con queste parole, il Consigliere ribadisce la volontà di sostenere attivamente un percorso di crescita culturale e sociale, riconoscendo il ruolo fondamentale delle associazioni impegnate nella tutela dei diritti civili e nella promozione dell’inclusione. Il riferimento al nuovo direttivo e al Presidente appena insediato evidenzia inoltre un atteggiamento di continuità e collaborazione, volto a valorizzare il lavoro svolto e a sostenere le iniziative future.