"Bordighera Christmas Quest – speciale Epifania" torna con la decima edizione

Il periodo della Befana è speciale per la città di Bordighera. Da sabato 3 a martedì 6 gennaio 2026 torna la 10° edizione del "Bordighera Christmas Quest – speciale Epifania" con un ricco programma di eventi targati Confesercenti con il Patrocinio del Comune di Bordighera.

Si parte il 3 gennaio (fino a martedì 6) con il primo evento del nuovo anno realizzato da Espansione eventi di Paola Savella in collaborazione con Bevox di Filippo Devia.

Per quattro giorni la Cittá delle Palme si prepara a festeggiare “la Befana” che aspetterà i più piccini con giochi e doni; inoltre nel centralissimo Corso Italia tanti laboratori, giochi, spettacoli, stands artigianato, golosità delle feste e mercatino enogastronomico con street food.

“La Confesercenti - interviene Ino Bonello, Presidente provinciale- auspica un anno di ripresa per il commercio provinciale, un commercio che deve continuare a porre al centro gli esercizi di vicinato, il commercio locale a discapito del commercio elettronico o dei colossi del web. La nostra Associazione rimane punto fermo per tutte le piccole e medie imprese che presidiano, con una funzione sociale oltre che commerciale, il nostro territorio”

Ed ecco cosa troveranno i grandi e piccoli visitatori in Corso Italia dal 3 al 6 gennaio con apertura dalle ore 10,00 alle ore 19,00

LABORATORI e MUSICA

SABATO 3 GENNAIO

ore 10.00 – 12.30 e 14.30 – 18.30: “La coccinella del buon augurio”, laboratorio a cura di Robirò Small Lab & Delfi asd

ore 15.30 “Incantesimo delle feste” spettacolo con il Duo KiDa con equilibrismo, giocoleria ed un pizzico di follia

DOMENICA 4 GENNAIO

ore 9.00 -19.00: 33a edizione Befana Bordigotta e Giochi gonfiabili in Corso Italia

ore 10.00 – 12.30 e 14.30 – 18.30: “Il topolino mangiacaramelle!” laboratorio a cura di Robirò Small Lab & Delfi asd

ore 11,00: Orchestra filarmonica giovanile Città di Ventimiglia spettacolo itinerante La Befana arriva sui trampoli

ore 15,00: Miss-Spavento e Miss-Scordo in giro con musica e sorprese

LUNEDI' 5 GENNAIO

ore 10,00 – 12,30 e 14,30 – 18,30 “Cuciamo insieme la calzetta della Befana”, laboratorio a cura di Robirò Small Lab & Delfi asd

ore 15,00 “Uno spettacolo coi fiocchi” L’elfo “Squilibrio” tra giocoleria, magia e comicità

MARTEDI' 6 GENNAIO

dalle ore 10,00 la Befana ti aspetta nella sua casa per consegnare dolci e carbone

ore 10,00 – 12,30 e 14,30 – 18,30 “L’angioletto della gentilezza” laboratorio a cura di Robirò Small Lab & Delfi asd

ore 15,30 Magic Dance Show a cura DAP Ballet

TUTTI I GIORNI

"Una calza anche per noi"

“La pesca magica di befana Mirtilla!” Trova il tappo giusto per vincere un prezioso bottino! a cura del Gattile di Ventimiglia

“La Piazza dei Balocchi” a cura di Microcirco con cavallini a pedali, giochi di una volta, e il nuovissimo giro in vespetta

La fantastica “macchina dei colori” del maestro Raffaele

Sempre in Corso Italia il mercatino enogastronimico, Street Food e golosità!

Prodotti agricoli del Piemonte, formaggi di produzione propria e salumi, liquori artigianali, farine e pasta artigianale, tajarin e antipasti piemontesi, olio extravergine d’oliva, sott’oli, biscotti, torte di nocciole, cioccolato spalmabile. Frutta, verdura e fiori disidratati, tisane, pasta fresca direttamente dall’Emilia, tartufi, miele e prodotti dell’alveare. Novità 2026 prodotti a base di sesamo e datteri (vegani, senza glutine e conservanti) e linfa di betulla naturale o aromatizzata.

Si potranno degustare ravioli del plin, porchetta, croccante, focaccia tipo Recco e farinata. Birra artigianale e cocktail. Ed ancora libri del territorio, oggetti realizzati con legno di recupero dalle spiagge, quadri barche a vela, bijioux, portachiavi, piramidi e ciondoli in orgonite, gadget giapponesi.