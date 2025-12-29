Sanremo, stazione ferroviaria parzialmente al buio questa mattina: disagi per i passeggeri nel tunnel pedonale (Foto)

Mattinata complicata per i viaggiatori della stazione ferroviaria di Sanremo, dove un guasto all’impianto di illuminazione ha lasciato parzialmente al buio alcune aree dello scalo, in particolare il lungo tunnel pedonale di circa 400 metri che collega l’ingresso ai binari.

Molti passeggeri hanno dovuto percorrere il corridoio con scarsa visibilità e, per potersi orientare, hanno improvvisato utilizzando le torce dei propri telefoni cellulari. La situazione ha creato disagi e rallentamenti negli spostamenti, soprattutto per chi viaggiava con bagagli o aveva difficoltà motorie.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, che sono riusciti a ripristinare l’illuminazione nel corso della mattinata, riportando gradualmente la stazione alla normalità. Al momento non risultano ulteriori criticità.