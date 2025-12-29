Sanremo, controlli serrati dei Carabinieri durante le festività natalizie con quattro arresti

Anche durante il periodo natalizio non si è fermato l’intenso lavoro dei Carabinieri di Sanremo, impegnati a garantire serenità e sicurezza ai residenti e ai numerosi turisti presenti in città.

In vista delle festività, e in particolare nelle giornate e nelle notti del 24 e 25 dicembre, l’Arma ha potenziato i servizi di controllo del territorio, vigilando con attenzione sui festeggiamenti e intervenendo con tempestività nei momenti più critici.

Il bilancio di questi giorni è stato significativo: quattro persone arrestate in circostanze diverse, tutte gestite con professionalità e prontezza operativa dai militari.

Il primo episodio si è verificato nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, quando una pattuglia della Sezione Radiomobile è intervenuta presso il supermercato Carrefour di corso Garibaldi. Un ventunenne di nazionalità pakistana, sorpreso a rubare generi alimentari, aveva reagito con violenza contro il personale di vigilanza nel tentativo di fuggire. All’arrivo dei Carabinieri, il giovane ha continuato a opporre resistenza, aggredendo gli operanti che, nonostante la concitazione, sono riusciti a immobilizzarlo e arrestarlo. Per lui le accuse sono di rapina impropria, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

La notte della Vigilia ha richiesto un nuovo intervento, questa volta da parte dei Carabinieri della Sezione Operativa. Nel centro cittadino è stato fermato un ventenne di origine nigeriana, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di circa 30 grammi di hashish e marijuana suddivisi in dosi, oltre a un bilancino di precisione. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività dell’Arma è proseguita senza sosta anche il giorno di Natale. Nella notte tra il 25 e il 26 dicembre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti in due distinti episodi di violenza, attivati tramite il numero unico di emergenza 112. Il primo si è verificato in un’abitazione privata di San Lorenzo al Mare, dove un 59enne italiano, probabilmente alterato dall’alcol, ha aggredito alcuni familiari e successivamente i militari intervenuti. Dopo una colluttazione, l’uomo è stato bloccato e tratto in arresto.

Il secondo episodio si è consumato nei pressi di un bar di Porto Sole, dove una lite tra due persone è degenerata rapidamente. Nel tentativo di riportare la calma, i Carabinieri sono stati aggrediti da uno dei contendenti, un 27enne di origine marocchina già noto alle forze dell’ordine, che ha scagliato contro di loro vari oggetti presenti sul posto. Anche in questo caso, l’uomo è stato immobilizzato e arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Nei giorni successivi, tutte le persone fermate sono state condotte davanti al Tribunale di Imperia, dove il G.I.P. ha convalidato gli arresti, confermando la correttezza e l’efficacia dell’operato dei Carabinieri.