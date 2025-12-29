Sanremo: riqualificazione locali nuova stazione, Dedali “Progetto per l’Archivio di Stato e spazi destinati ai giovani”

E' stato affidato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione dei locali di proprietà comunale situati nell'edificio della nuova stazione. Su impulso dell’assessore al patrimonio Enza Dedali e del dirigente Linda Peruggi, l’incarico è stato assegnato al gruppo di professionisti composto dall'arch. Pietra Alborno (capogruppo), dall’arch. Francesca Buccafurri, dall’ing. Andrea Penna e dall’ing. Angelo Zacchia.

“Il progetto – spiega l’assessore Dedali - vuole delineare le destinazioni funzionali di uno spazio strategico per dimensioni ed ubicazione del centro di Sanremo, ad oggi mai utilizzato e ancora al rustico dall'epoca della costruzione della nuova stazione, per una metratura dei locali, tra spazi interni ed esterni, di circa 2000 mq”. L’articolazione della struttura, con collegamenti verticali predisposti, accessi indipendenti ai vari piani e spazi all’aperto accessibili direttamente, risulta essere particolarmente flessibile e adattabile all’inserimento di nuove funzioni pubbliche con interventi programmabili in lotti.

“In particolare, in un primo lotto, - continua l’assessore Dedali - un’area sarà destinata alla nuova sede dell’Archivio di Stato, con spazi per studio e consultazione. Un’area orientata alle generazioni future, che intendiamo sviluppare come luogo di riferimento culturale per i giovani: un ambiente dedicato allo studio e alla socialità, fruibile anche dagli studenti universitari al loro rientro”.