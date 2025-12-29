Mia Arcigay Imperia rinnova il direttivo: sabato scorso è stato eletto presidente Pierluca Viani

Si è riunito sabato scorso il direttivo uscente di MIA – Arcigay Imperia, che ha proceduto al rinnovo delle cariche associative ed eletto il nuovo direttivo che guiderà l’associazione nel prossimo mandato. Alla presidenza è stato eletto Pierluca Viani, affiancato da Gianfranco Testa nel ruolo di vicepresidente. L’incarico di tesoriere è stato affidato a Ivano Allaria, mentre Matteo Cacciatore entra a far parte del direttivo come consigliere.

Nel nuovo assetto figura anche Marco Antei, già presidente dell’associazione, che assume ora il ruolo di consigliere nazionale. Una scelta che garantisce continuità all’azione di MIA – Arcigay Imperia e un collegamento diretto con i livelli nazionali dell’associazione. Il nuovo direttivo avrà il compito di proseguire e rafforzare le attività di tutela dei diritti, promozione dell’inclusione e contrasto alle discriminazioni, con particolare attenzione alle esigenze e alle criticità del territorio della provincia di Imperia.