“Bici in Riviera”: Ilaria Sanguineti premiata al Villaggio dei Fiori come simbolo del binomio vincente tra Ciclismo e Turismo

La Riviera dei Fiori si conferma una fucina di talenti sportivi di livello internazionale, continuando a esprimere atleti capaci di portare i valori del territorio sui più prestigiosi palcoscenici agonistici. In questa prospettiva, Confesercenti Provinciale di Imperia – in collaborazione con Assoturismo ed Elevation Club – ha scelto di celebrare uno dei simboli del mondo bike, disciplina sempre più strategica per lo sviluppo turistico locale grazie al clima favorevole e alle ambiziose infrastrutture ciclabili della zona.

L’occasione è stata l’evento “Bici in Riviera”, ospitato nella suggestiva e recentemente inaugurata sala riunioni “Mario Catto” del Villaggio dei Fiori di Sanremo. Alla cerimonia erano presenti importanti autorità istituzionali, tra cui gli assessori Luca Lombardi e Alessandro Sindoni, il sindaco Vittorio Ingenito, il CEO della DMO Marco Benedetti e il Presidente Provinciale di Confesercenti Ino Bonello. Protagonista della giornata è stata l’atleta professionista ventimigliese Ilaria Sanguineti, in forza al prestigioso team Lidl-Trek, alla quale è stato conferito un riconoscimento per la brillante carriera agonistica e per il ruolo di ambasciatrice dei valori sportivi legati al territorio. Un premio che sottolinea l’energia, la dedizione e la passione con cui la ciclista rappresenta la Riviera dei Fiori nel mondo.

La targa consegnata all’atleta recita: “Per l'eccellenza, la determinazione e la passione instancabile che quotidianamente dimostra sulla strada e nella vita. Riconosciamo in Te l'esempio di come il sacrificio e il costante impegno portino al successo, valori che Confesercenti persegue nella tutela e nella promozione della nostra Riviera dei Fiori. Orgoglio del nostro territorio ed autentica ambasciatrice dei valori sportivi nel mondo. Con profonda stima per i traguardi raggiunti e quelli a venire.”

Un tributo che rafforza il legame tra sport, territorio e promozione turistica, sottolineando ancora una volta come la Riviera dei Fiori sia terreno fertile per passioni autentiche e successi di risonanza internazionale.