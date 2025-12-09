Conad Nord Ovest al Raduno dei Babbi Natale: con Fondazione Forma Onlus per un futuro migliore dei piccoli pazienti

Conad Nord Ovest e i Soci del territorio rinnovano la collaborazione con Fondazione Forma Onlus sostenendo la XV edizione del Raduno dei Babbi Natale, appuntamento simbolo della città di Torino e straordinario motore di partecipazione civica. Una scelta che conferma la continuità di un impegno concreto e il ruolo di Conad Nord Ovest come impresa attiva nella comunità, vicina ai bisogni delle persone e del territorio.

Questa edizione sarà l’occasione per lanciare un nuovo grande progetto: la nuova Sala di Emodinamica per la cura delle cardiopatie congenite. In Italia solo 3 centri (Gaslini di Genova, Bambin Gesù di Roma e Regina Margherita di Torino) dispongono di una sala di emodinamica collocata all’interno di un ospedale pediatrico, con personale interamente dedicato. L’ambizioso progetto prevede una tecnologia avanzata, costituita da un angiografo digitale biplanare e rotazionale, che con tac combinata, permetterà di effettuare interventi sicuri, riducendo in modo significativo la dose radiante e di conseguenza i rischi per i piccoli pazienti, potendo trattare in maniera non invasiva diverse malformazioni cardiache e di fare diagnosi accurate.

L’obiettivo sarà rendere questa struttura centro di riferimento europeo, in grado di trattare tutte le cardiopatie dell’età pediatrica e di svolgere un importante ruolo formativo nel panorama internazionale. In piazza Polonia, Conad Nord Ovest sarà presente con uno stand dedicato alla solidarietà: un luogo di incontro e accoglienza in cui, a fronte di donazione, la comunità potrà condividere un momento di vicinanza e sostenere concretamente i bambini del Regina Margherita. La partecipazione al Raduno dei Babbi Natale dà continuità a un impegno che nasce sul territorio e si traduce in gesti reali: essere impresa nella comunità, promuovere coesione sociale e generare impatto positivo. Anche il kit della camminata conterrà un segno della nostra vicinanza, per accompagnare i partecipanti in questo grande abbraccio collettivo.

“Rinnovare il sostegno al Raduno dei Babbi Natale significa dare continuità a un patto con la città e con le famiglie del Regina Margherita. – dichiara Stefano Giallombardo, Socio Conad Nord Ovest - Essere impresa nella comunità, per noi, vuol dire proprio questo: lavorare fianco a fianco con Fondazione Forma per generare un impatto concreto sulla vita dei bambini e rendere il territorio più forte e coeso.”

“Siamo profondamente grati a Conad Nord Ovest e ai suoi Soci per il sostegno costante e per la sensibilità con cui, anno dopo anno, accompagnano Fondazione Forma e quindi il percorso di cura dei piccoli pazienti del Regina Margherita. Questo impegno, che si rinnova con grande generosità in occasione del 15° Raduno dei Babbi Natale, rappresenta per noi molto più di una collaborazione: è una vera alleanza a favore dei bambini e delle loro famiglie. – dichiara Luciana Accornero, Presidente Fondazione Forma – Un ringraziamento speciale va anche ai clienti Conad, che con le loro donazioni testimoniano un’attenzione autentica verso la nostra comunità. È grazie a gesti come questi che progetti ambiziosi, come la realizzazione della nuova Sala di Emodinamica, possono diventare realtà e contribuire a costruire un futuro più sicuro e sereno per i nostri piccoli pazienti. La vicinanza di Conad Nord Ovest e dei suoi clienti ci conferma, ancora una volta, che insieme possiamo davvero fare la differenza.”

Questo impegno si inserisce in un percorso pluriennale di progetti condivisi tra Conad Nord Ovest, Fondazione Forma Onlus e l’Ospedale Regina Margherita, interamente dedicati a garantire cure d’eccellenza ai più piccoli. Dal 2020 a oggi sono stati destinati all’Ospedale oltre 450.000 euro, a cui si aggiungeranno i risultati delle iniziative solidali di questo Natale attivate nei punti vendita.

Con la partecipazione al 15° Raduno dei Babbi Natale, Conad Nord Ovest ribadisce la propria visione di responsabilità sociale: creare valore condiviso, sostenere le fragilità, alimentare ogni giorno un legame autentico con la comunità. Perché la vicinanza al territorio si misura nei fatti.

CONAD NORD OVEST è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di 5,33 miliardi di euro. I territori in cui opera con 359 soci imprenditori e 19 mila addetti sono Valle d’Aosta, con quota di mercato del 23,6%, Piemonte, con quota di mercato al 5,9%, Liguria, con quota di mercato al 11,0%, Provincia di Mantova con una quota di mercato del 6,4%, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara) con quota di mercato al 13,6%, Toscana, con quota di mercato al 15,8%, Lazio (province di Roma, Viterbo) con quota di mercato al 27,7% (assieme a Pac2000) e Sardegna, con quota di mercato al 18,9%. Conad Nord Ovest conta 587 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format, per un totale di 507.285 mq di superficie.