Giovani Albergatori liguri: Andrea Boccardi nuovo Presidente regionale, l'imperiese Filippo Pilati Vicepresidente vicario

Nei giorni scorsi a Genova si è riunito il Gruppo Giovani Albergatori della Federalberghi Confcommercio. Nel corso dell’incontro è stato eletto il nuovo Presidente regionale, Andrea Boccardi, che subentra a Fabio Raimondo, divenuto Presidente nazionale dei Giovani Albergatori.

Nella stessa occasione il dianese Filippo Pilati, già Presidente provinciale dei Giovani Albergatori della provincia di Imperia, è stato eletto Vicepresidente vicario regionale della categoria.

Sottolinea Filippo Pilati, neo Vicepresidente regionale dei Giovani Albergatori della Federalberghi Confcommercio: “Nel congratularmi con il neo presidente Broccardi per la sua elezione, ringrazio per la mia nomina a vicepresidente vicario, che mi darà la possibilità di rappresentare al meglio anche in regione i giovani albergatori della provincia di Imperia, con sincero spirito associativo e viva passione per il mondo alberghiero. Il turismo è il vero volano economico della nostra Liguria e noi albergatori saremo capaci di restare al passo di fronte a un mondo in continua evoluzione e a una concorrenza sempre più tenace, anche al di fuori dei confini nazionali”.