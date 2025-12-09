Ventimiglia: "Transumanesimo e Blade Runner", svolto il terzo incontro del corso di Geopolitica e Globalizzazione all’Unitre Intemelio

Martedì 11 novembre alle ore 15.30, presso l’Unitre Intemelio di Via Sottoconvento, si è svolto il terzo incontro del corso di Geopolitica e Globalizzazione condotto dal professor Giancarlo Memmo.

La lezione ha proseguito il percorso di approfondimento sul tema del transumanesimo, affrontato non solo attraverso l’analisi teorica, ma anche con strumenti di stimolazione critica come la visione di frammenti cinematografici e l’esercizio di brainstorming con gli allievi. L’obiettivo è stato quello di generare evidenze e riflessioni attualizzate, capaci di mettere in discussione i confini tra uomo, tecnologia e futuro.

Il transumanesimo, movimento culturale e filosofico che promuove l’uso della tecnologia per potenziare le capacità umane e superare i limiti biologici, è stato presentato come un terreno fertile di dibattito. L’idea di contrastare l’invecchiamento e persino la morte solleva questioni etiche e scientifiche di grande portata. Il professor Memmo ha ricordato come la comunità scientifica non abbia mai convalidato le teorie evoluzioniste “lineari” che ipotizzavano un anello di congiunzione diretto tra scimpanzé e uomo. Tuttavia, la suggestione proposta dal cinema, in particolare dal capolavoro di Ridley Scott Blade Runner (1982), apre scenari provocatori: gli esseri umani potrebbero essere essi stessi l’anello di passaggio verso una società popolata da androidi, i celebri Nexus 6.

Il film, a distanza di 43 anni dalla sua uscita, conserva una sorprendente attualità. Non si limita a immaginare un futuro tecnologico, ma interroga lo spettatore sul senso della vita e sul rispetto che accomuna uomini e macchine, cacciatori e prede. La fantascienza, da sempre anticipatrice di realtà “incredibili”, si rivela ancora una volta un potente strumento di riflessione critica, capace di stimolare domande che travalicano i confini della narrazione artistica per toccare la filosofia e la geopolitica.

Come di consueto, durante la lezione è stato possibile perfezionare le iscrizioni all’anno accademico 2025/2026 dell’Unitre Bordighera-Ventimiglia. I materiali del docente, dopo la condivisione e l’elaborazione con gli allievi, saranno resi disponibili nella repository online del professor Memmo all’indirizzo independent.academia.edu/GiancarloMemmo.

Un incontro che ha dimostrato come il dialogo tra cinema, filosofia e scienza possa aprire prospettive nuove e stimolanti, invitando gli studenti a interrogarsi non solo sul futuro dell’umanità, ma anche sul significato stesso della vita.