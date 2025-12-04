Taggia aderisce al progetto “Piantiamo semi di comunità”: partnership con Caritas Sanremo e Fondazione Compagnia di San Paolo

Il Comune di Taggia ha approvato la delibera che sancisce l’adesione in qualità di partner al progetto “Piantiamo semi di comunità”, proposto dall’Associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo OdV e candidato al bando “Verso politiche locali del cibo: sistemi territoriali e sostenibilità per il contrasto alla povertà alimentare” promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo. La Giunta ha votato all’unanimità l’atto, autorizzando l’inserimento ufficiale del Comune nel partenariato e la partecipazione degli uffici ai successivi passaggi operativi.

Il progetto si inserisce in un percorso già attivo sul territorio. Da anni infatti a Taggia è operativo un servizio per la distribuzione di generi alimentari rivolto ai cittadini più fragili, oggi conosciuto come Emporio Alimentare. Si tratta di un modello nato dall’esperienza delle reti di solidarietà locali, che unisce la collaborazione con Banco Alimentare, le donazioni degli esercizi commerciali e l’intervento dei servizi sociali. Con la riorganizzazione dei servizi derivante dal PSIR regionale 2024-2026, l’Emporio di Sanremo e quello di Taggia sono oggi gestiti in convenzione da Caritas Sanremo OdV e dalla Croce Verde Arma Taggia. Il bando regionale mira al potenziamento delle politiche locali del cibo e alla lotta alla povertà alimentare attraverso azioni innovative che puntano al miglioramento dell’accesso delle famiglie a prodotti di qualità, alla riduzione degli sprechi, alla promozione di stili di vita sani, alla valorizzazione delle filiere corte e dell’agricoltura sociale, fino alla costruzione di nuove strategie territoriali di governance alimentare.

L’adesione al progetto permetterà inoltre di rafforzare il lavoro già avviato in questi anni nei confronti delle famiglie dei comuni dell’ex Ambito Territoriale Sociale n. 8, in una fase in cui l’aumento del costo della vita e l’aggravarsi delle fragilità economiche richiedono interventi più strutturati. La Giunta ha definito l’iniziativa “meritevole di attenzione e interesse”, riconoscendo il valore del progetto per il territorio e la rete sociale coinvolta. Il Comune partecipa alla candidatura insieme a una rete di partner che comprende il Comune di Sanremo, l’ATS 2 Sanremese, Croce Verde Arma Taggia, Caritas Intemelia, Centro Aiuto alla Vita, il Banco Alimentare Liguria, l’associazione Deplasticati, la SPES e Ortinsieme. Taggia si impegnerà a collaborare attivamente mettendo a disposizione gli uffici del servizio sociale nella fase di progettazione e nella promozione delle iniziative che saranno realizzate sul territorio.

Taggia conferma quindi la volontà di proseguire nel lavoro avviato con l’Emporio Alimentare e di sostenere strategie condivise per contrastare la povertà alimentare, rafforzare i servizi territoriali e promuovere un modello di sostenibilità sociale e ambientale.