Genova, ispettore ponentino fuori servizio arresta ladro seriale: recuperati due telefoni rubati

Un ispettore della Polizia di Stato in servizio alla Questura di Imperia ha arrestato a Genova un 33enne responsabile del furto di un telefono cellulare ai danni di un anziano. L’episodio è avvenuto nel centro cittadino mentre il poliziotto, libero dal servizio, stava passeggiando lungo la via. L’ispettore ha notato l’uomo aggirarsi all’interno di un negozio con atteggiamento sospetto, particolarmente attento a borse e borselli dei clienti. Insospettito, ha iniziato a seguirne i movimenti con discrezione. Poco dopo, il 33enne è uscito dal negozio e si è avvicinato a una coppia di anziani: approfittando di un attimo di distrazione, ha infilato la mano nel borsello dell’uomo, sottraendone il cellulare.

Il poliziotto è intervenuto immediatamente, raggiungendo gli anziani per verificare l’accaduto e tenendo sotto controllo il sospettato, che nel frattempo tentava di allontanarsi e di nascondere qualcosa in un’aiuola vicina. Per fugare ogni dubbio, l’ispettore ha composto il numero del telefono rubato: il dispositivo ha iniziato a squillare proprio dal punto in cui il 33enne si era chinato poco prima, confermando così il furto. Richiesto l’intervento della Sala Operativa, una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Genova ha accompagnato l’uomo in Questura. Durante gli accertamenti, il sospettato è stato trovato in possesso anche di un secondo cellulare, risultato provento di furto. È emerso inoltre che il giorno precedente era già stato denunciato per furto aggravato.

Il 33enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria competente. Il Questore di Imperia ha espresso soddisfazione per l’operato dell’ispettore, sottolineando come l’intervento dimostri che “l’essere poliziotti non è un ruolo che si esaurisce con l’uniforme o con l’orario di lavoro, ma una responsabilità costante a tutela dei cittadini e della legalità”.