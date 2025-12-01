Ventimiglia, il PD attacca la maggioranza: “Annunci sul mercato, ma gli orari restano identici”

Il Circolo PD di Ventimiglia interviene con toni duri sulla recente ordinanza comunale n. 302 del 20 novembre 2025, che modifica la precedente n. 67 del 2022. Secondo i dem, l’amministrazione avrebbe presentato come un cambiamento significativo ciò che, nei fatti, non modifica nulla.

Gli orari del mercato del venerdì restano infatti invariati: dalle 8 alle 16 in ora solare e dalle 8 alle 17 in ora legale. “Forse, e sottolineiamo forse, cambierà qualcosa a ottobre 2026 – sottolineano dal PD – ma intanto si è assistito all’ennesima passerella mediatica, tra post e comunicati trionfali”. Il partito parla di “carta che cambia, ma non la realtà”, accusando la maggioranza di puntare sulla narrazione piuttosto che sui fatti concreti. “Continueremo a smascherare operazioni di facciata e a pretendere rispetto per residenti, lavoratori frontalieri e operatori commerciali della città”, aggiunge il Direttivo.

Al centro della polemica anche i presunti vantaggi per i frontalieri, che secondo il PD non si sarebbero mai concretizzati: “L’orario di chiusura era lo stesso del venerdì precedente. I cittadini non meritano di essere presi in giro con annunci vuoti e finti cambiamenti”.