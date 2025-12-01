 / Politica

Ventimiglia, il PD attacca la maggioranza: “Annunci sul mercato, ma gli orari restano identici”

Critiche all’ordinanza comunale: “Operazioni di facciata, nessun cambiamento reale per cittadini e frontalieri”

Il Circolo PD di Ventimiglia interviene con toni duri sulla recente ordinanza comunale n. 302 del 20 novembre 2025, che modifica la precedente n. 67 del 2022. Secondo i dem, l’amministrazione avrebbe presentato come un cambiamento significativo ciò che, nei fatti, non modifica nulla.

Gli orari del mercato del venerdì restano infatti invariati: dalle 8 alle 16 in ora solare e dalle 8 alle 17 in ora legale. “Forse, e sottolineiamo forse, cambierà qualcosa a ottobre 2026 – sottolineano dal PD – ma intanto si è assistito all’ennesima passerella mediatica, tra post e comunicati trionfali”. Il partito parla di “carta che cambia, ma non la realtà”, accusando la maggioranza di puntare sulla narrazione piuttosto che sui fatti concreti. “Continueremo a smascherare operazioni di facciata e a pretendere rispetto per residenti, lavoratori frontalieri e operatori commerciali della città”, aggiunge il Direttivo.

Al centro della polemica anche i presunti vantaggi per i frontalieri, che secondo il PD non si sarebbero mai concretizzati: “L’orario di chiusura era lo stesso del venerdì precedente. I cittadini non meritano di essere presi in giro con annunci vuoti e finti cambiamenti”.

