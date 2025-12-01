Santo Stefano al Mare: il SAPPE di Imperia e Sanremo esprime cordoglio per la scomparsa del brigadiere Rosario Pellegrino

Il Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria di Imperia e Sanremo esprime il proprio profondo cordoglio per la tragica scomparsa del brigadiere dei Carabinieri Rosario Pellegrino, in servizio presso la stazione di Santo Stefano al Mare. Originario di Milano, il brigadiere Pellegrino si era arruolato giovanissimo nell’Arma dei Carabinieri, dimostrando negli anni grande dedizione, professionalità e senso del dovere, qualità che gli hanno fatto guadagnare la stima dei colleghi e dei superiori.

Il Segretario Provinciale del SAPPE, Giuseppe Giangrande, a nome dell’intera Segreteria Provinciale e di tutti i Poliziotti Penitenziari di Imperia e Sanremo, ha voluto manifestare la più sincera vicinanza alla famiglia del militare scomparso, estendendo le più sentite condoglianze anche a tutta l’Arma dei Carabinieri: "Ci uniamo al dolore dei familiari e dei colleghi per la perdita di uno stimato sottufficiale – ha dichiarato Giangrande – ricordandone l’impegno e l’onore con cui ha servito lo Stato".

Un messaggio di solidarietà e rispetto che testimonia ancora una volta la vicinanza tra le Forze dell’Ordine in un momento di profondo dolore.