"Tierra y mar 2025", a Sanremo il recital 'Three ladies for tango' di e con Monica Mantelli (Foto)

Nell'Imperiese, per la "Semana Dia del Tango" 2025 da sabato 6 dicembre all'11 dicembre (l' 11/12 è la ricorrenza internazionale del Dia del Tango), nell' ambito della seconda edizione della rassegna "Tierra y Mar" si entra nel vivo della profondità culturale e comunitaria della disciplina artistica rioplatense, con vari appuntamenti dedicati al Tango. Opere grafiche, immagini, testi delle canzoni di tango e narrazioni sceniche attraverso il tangoteatrodanza, ideate e organizzate da Casa de Tango by Etnotango, con il Patrocinio del Consolato Argentino di Milano.

In calendario il 6-7-8 dicembre al Forum Ricca di Civezza, con il patrocinio del Comune stesso, dalle 15 alle 18 e ingresso a offerta libera, l'esposizione delle tavole "I tanghi di tango", una mostra iconografica di grandi immagini abbinate ai testi più famosi del tango cançion: da La Morocha a Amablemente, da Yira Yira a Caminito.

Inoltre, sempre in tale sede, dalle 16 alle 17.30 si terrà "Soy Yo", un workshop condotto da Monica Mantelli (ogni giorno viene affrontato un tema diverso) sull'analisi degli archetipi del tango attraverso le Letras e l'immaginario grafico di grandi disegnatori. L'ultima mezz'ora dei laboratori (ore 17.30 - 18.00) vedrà ogni giorno un ospite speciale: sabato 6 dicembre Simonetta Giacosa, esperta di settore, spiegherà ai presenti cos'è la pratica metamorfica applicata al ballo di tango, domenica 7 dicembre Ippolito Ostellino, esperto naturalista, proietterà i case history più interessanti di tango in natura, dal titolo "A piedi nudi nel parco", lunedì 8 dicembre Diego Pavia interpreterà con le varie ballerine presenti al workshop l'Asterione di Borges ne Il Tango di Roxanne. Partecipazione libera con offerta consapevole (consigliato 10 euro a persona). Per info sui workshop, inviare messaggio WhatsApp al tel 39 377 0488519.

Infine, grande celebrazione finale giovedì 11 dicembre alle 17 presso il prestigioso Grand Hotel & des Anglais di Sanremo vi sarà l'ultimo appuntamento della rassegna Tierra y Mar con il recital Three ladies for tango di e con Monica Mantelli, esperta di cultura rioplatense e direttrice artistica della rassegna. Tre figure femminili del tango a confronto tra vizi, virtù e aspirazioni: Tita Merello, Maria de Buenos Aires, Evita Peron. Musica, parole, recitazione e qualche passo di tango con i bailarinos Etnotango Friends Antonio e Ornella intorno al concetto di "poetica esistenziale conturbante". Opere pittoriche in scena a firma di Natale Cannelli.

Evento di beneficenza pro Ass. Arma dei Carabinieri di Ventimiglia. Ingresso libero con offerta consapevole. Prenotazioni via messaggio wzp: 39 377 0488519. Organizzazione a cura di Casa de Tango by Etnotango in collaborazione l'Hotel Des Anglais di Sanremo e con il comune di Civezza.

La celebrazione "Dia del tango” compie 48 anni nel 2025. E' stata istituita con l’obiettivo di evidenziare l’importanza del Tango nella cultura argentina e la data stessa fu scelta in omaggio alla nascita del cantante di Tango Carlos Gardel (1890 o 1887) e del direttore d’orchestra Julio de Caro (1899). Per iniziativa dell’autore e compositore Ben Molar, con il supporto di numerose associazioni, fu presentata nel 1965 la richiesta di istituire il Día Nacional del Tango al Ministero della Cultura della Città di Buenos Aires, che fu accettata poi nel 1977.