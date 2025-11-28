A Lingueglietta (Cipressa) lo spettacolo “Non ho paura di essere donna”: un evento contro la violenza di genere

Il Comune di Cipressa è orgoglioso di annunciare lo spettacolo teatrale "Non ho paura di essere donna", organizzato dall'Associazione 2inscena. L'evento andrà in scena il 29 novembre presso la Chiesa Fortezza di San Pietro, a Lingueglietta (Cipressa), con inizio alle ore 18:00 e si inserisce nel programma di iniziative organizzate dall’Amministrazione in occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne. Questo spettacolo rappresenta un'importante opportunità per riflettere sulle tematiche relative alla violenza di genere e sul ruolo della donna nella società contemporanea: la figura femminile che non ha paura di essere semplicemente sé stessa, moglie o madre, donna in carriera o donna barbie, che ha subito violenza ma continua a combattere, senza mai perdere il sorriso e senza aver paura di mostrarsi con le proprie fragilità! Invitiamo tutti i cittadini e tutte le persone interessate a partecipare a questo evento significativo, che mira non solo a intrattenere, ma soprattutto a educare e incoraggiare una discussione aperta su un tema così fondamentale e attuale.