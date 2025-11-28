Sanremo si prepara al Nobel Peace Day: la città diventa “Capitale della Pace” il 9 e 10 dicembre (Foto)

Questa mattina al Teatro Ariston si è tenuta la presentazione ufficiale del Sanremo Nobel Peace Day, alla presenza delle istituzioni e dei promotori dell’iniziativa, come il consigliere comunale Vittorio Toesca, Sonia Tonegutti, Roberto Pecchinino e il patron dell'Ariston Walter Vacchino. L’incontro è servito a illustrare nel dettaglio il programma delle due giornate che si terranno a Sanremo e che trasformeranno la città nella “Città della Pace”.

Sanremo si prepara infatti a diventare Città della Pace il 9 e 10 dicembre prossimi, con una manifestazione articolata in due giornate ricche di appuntamenti dedicati ai diritti umani, alla cultura della pace, alla formazione e all’impegno sociale. L’iniziativa è curata da ANIA e si svolge con il patrocinio, tra gli altri, dell’Ospedale Saint Charles di Bordighera, coinvolgendo alcuni dei luoghi simbolo della città.

Il programma del 9 dicembre. La giornata inaugurale si aprirà al Teatro Ariston di Sanremo, dalle 10 alle 12, con la proiezione del film di Luigi Cantore “Nobel: un Premio Esplosivo”, un’opera che ripercorre il valore simbolico e storico del Nobel per la Pace. L’ingresso sarà libero grazie alla collaborazione con il Teatro Ariston. In contemporanea, a Villa Ormond, si svolgerà l’iniziativa “Play for Peace, Diritti in Gioco”, un’attività ludico-educativa rivolta agli studenti per riflettere sui temi dei diritti e della pace attraverso il gioco, in collaborazione con il Liceo Cassini di Sanremo e la Cooperativa Sociale L’Ancora.

Dalle 14 alle 16, presso l’Accademia di Belle Arti di Sanremo, è in programma una lezione dal titolo “In programma: manifesto!”, a cura della prof.ssa Federica Flore, mentre dalle 13 alle 14 è previsto un lunch time gratuito per gli studenti, offerto dall’azienda “La Bontà del Pane di Nervino”. In serata, dalle 18 alle 19, la Federazione Operaia di Sanremo ospiterà lo spettacolo musical teatrale del Liceo Cassini dal titolo “Parole e Note per i diritti e per la pace”, un momento artistico che unirà musica, teatro e impegno civile.

Il 10 dicembre spazio alla formazione. La seconda giornata sarà incentrata soprattutto sulla formazione e sulla riflessione intergenerazionale. Dalle 14:30 alle 18, presso Villa Ormond, si terrà un evento formativo rivolto a educatori ed esperti dal titolo: “Valorizzare il potenziale dei nostri giovani, con uno sguardo all’età matura”. Interverranno il dott. Matteo Lancini, il dott. Roberto Ravera e il dott. Carlo Serrati. L’iniziativa si svolge con il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga, ASL1 e la Cooperativa Sociale L’Ancora.

Nel pomeriggio, dalle 16:30 alle 18, presso Palazzo Roverizio, si terrà la lezione botanico-culturale “L’Olivo messaggero di pace tra i popoli. Dai luoghi biblici alle colline di Sanremo”, a cura del dott. Claudio Littardi, con introduzione e moderazione di Alberto Guglielmi Manzoni, in collaborazione con la Fondazione l’Uomo e il Pellicano.

Uno dei momenti centrali dell’intera manifestazione sarà la diretta della cerimonia di conferimento del Premio Nobel per la Pace da Oslo, prevista nella Sala Specchi del Comune di Sanremo dalle 12 alle 13. L’evento sarà introdotto da Alberto Guglielmi Manzoni e vedrà gli interventi di Marina Moretti, Portavoce di Ottobre di Pace, e Maurizio Marmo, Presidente del Centro di Ascolto Caritas Sanremo.

Il Sanremo Nobel Peace Day è realizzato grazie a una fitta rete di collaborazioni tra scuole, istituzioni culturali, cooperative sociali ed enti pubblici, confermando Sanremo come punto di riferimento nazionale per la promozione della pace, del dialogo e dei diritti umani.