I migliori aeroporti d’Europa nel 2025: la nuova classifica realizzata da Holidu

Holidu ha pubblicato una nuova classifica relativa ai migliori aeroporti d’Europa basata sulle recensioni e valutazioni di Google Maps. Un’analisi ampia, condotta sui 100 scali più frequentati del continente, che offre una panoramica aggiornata sulla qualità dell’esperienza di viaggio.

Il primato va all’Aeroporto di Istanbul, seguito da Porto e Helsinki, rispettivamente al secondo e terzo posto. Le valutazioni dei passeggeri premiano efficienza, servizi e comfort.

Per quanto riguarda l’Italia, il migliore resta l’Aeroporto di Roma Fiumicino, che si posizione al 12° posto e si conferma un punto di riferimento nel panorama europeo. Bene anche Milano Linate al 19°, davanti a Malpensa, Venezia, Bergamo e Napoli.

Secondo Holidu, la competizione tra scali è sempre più influenzata dalla percezione degli utenti: tempi di attesa, pulizia, segnaletica e qualità dei servizi commerciali sono elementi determinanti per ottenere un buon punteggio. La classifica diventa così uno strumento utile per i viaggiatori che vogliono scegliere itinerari più comodi e scali più efficienti.













