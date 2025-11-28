Egea inaugura il nuovo store Luce e Gas di corso Nino Bixio [FOTO E VIDEO]

Egea luce e gas ha inaugurato oggi il nuovo store di corso Nino Bixio 8 ad Alba, completamente rinnovato per offrire ai cittadini un ambiente più moderno, accogliente e funzionale. All'inaugurazione hanno partecipato il Sindaco di Alba, Alberto Gatto, l'Amministratore Delegato di Egea Holding, Gianluca Riu e il Deputy CEO di Iren Mercato, Paolo Robutti.

Il locale, ampliato e riorganizzato, è pensato per garantire consulenze personalizzate sulle offerte luce e gas, oltre a fornire assistenza sui principali servizi proposti da Egea, grazie a otto postazioni dedicate. Al centro dell’offerta anche l’efficientamento energetico, con soluzioni all’avanguardia per la casa come climatizzatori e caldaie di ultima generazione, e soluzioni smart. Il restyling ha interessato anche l’area verde adiacente all’ingresso, con la piantumazione di alcune erbe aromatiche e la realizzazione di elementi decorativi in pietra. In occasione dell’inaugurazione, inoltre, l’ingresso dello sportello è stato arricchito con l’installazione di un grande fiocco che abbellirà Corso Nino Bixio durante tutto il periodo natalizio.

Nel pomeriggio, lo sportello rinnovato apre le porte alla cittadinanza per mostrare i nuovi ambienti, con un programma pensato per coinvolgere le famiglie: laboratori creativi e giochi per i più piccoli, pensati per promuovere la consapevolezza ambientale e il risparmio energetico, oltre a un punto informativo dove ricevere consulenze su bollette e utenze luce e gas. L’evento è stato inoltre arricchito da un rinfresco e dalla distribuzione di gadget per tutti.

«L’inaugurazione odierna conferma il radicamento di Egea sul territorio e la volontà dell’azienda essere sempre più vicina ai cittadini e a tutti gli stakeholder locali con servizi accessibili e di qualità. – dichiara Gianluca Riu, Amministratore Delegato di Egea Holding -. Un’attività che esprimiamo in una molteplicità di servizi, da quelli ambientali al teleriscaldamento, con l’obiettivo di contribuire a uno sviluppo sostenibile a vantaggio di territorio, cittadini e clienti.»

«Il restyling degli store Egea, e in particolare quello di Alba che inauguriamo oggi, è un segnale concreto di come l’integrazione delle attività di Egea luce gas all’interno del Gruppo Iren sia un’importante leva di innovazione e crescita- commenta Paolo Robutti, Deputy CEO di Iren Mercato -. Dall’introduzione della app Iren You, all’ampliamento della gamma di prodotti a disposizione dei clienti, al potenziamento della rete commerciale, vogliamo consolidare la vicinanza e la qualità che da sempre caratterizzano Egea portando l’esperienza e la solidità di Iren Mercato a servizio di clienti, aziende e territori.»

Il restyling dello store di Alba, punto di riferimento storico per Egea, si inserisce in un più ampio programma di rinnovo dei principali punti di contatto fisici dell’azienda in provincia di Cuneo, e non solo: un progetto che testimonia l’impegno dell’azienda – in linea con gli obiettivi di Egea Holding e del Gruppo Iren – nel rafforzare il legame con le comunità locali, offrendo servizi sempre più vicini e tagliati su misura per i cittadini.

Lo sportello è operativo dal lunedì al giovedì con orario continuato dalle 8 alle 16:30, il venerdì dalle 8 alle 13 e il sabato dalle 8 alle 12. Per facilitare l’accesso, i clienti possono prenotare un appuntamento tramite la nuova app IrenYou, selezionando lo store di Alba e usufruendo del servizio salta-coda e dell’assistenza personalizzata per nuove attivazioni di luce e gas, volture, subentri e servizi smart dedicati.

QUI SOTTO IL VIDEO DEGLI INTERVENTI: