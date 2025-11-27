Raffaella Paita (Italia Viva): "Presentato un emendamento per rilanciare il raddoppio dell’Aurelia Bis fino a Ventimiglia"

“La legge di bilancio è l’occasione giusta per ridare slancio ad una infrastruttura che da troppo tempo la Liguria e tutto il nord ovest del Paese attendono, il raddoppio dell’Aurelia Bis fino a Ventimiglia. Italia Viva ha presentato un emendamento a mia prima firma per garantire la realizzazione della tratta da Sanremo al confine con la Francia attraverso un fondo apposito. Lo ha detto la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva.



"L’opera - prosegue - richiede risorse congrue e certe per poter avanzare, vedremo se il viceministro Rixi farà finalmente qualcosa o continuerà a non dare risposte. Sull’Aurelia bis sono impegnata da tempo, fin dal lavoro svolto dalla commissione Trasporti della Camera sotto la mia presidenza nella scorsa legislatura. Lo scorso anno ho fatto approvare dalla commissione bilancio del Senato un ordine del giorno che impegna il governo a investire sulla tratta Ventimiglia Sanremo. Oggi – conclude Paita - presentiamo emendamento apposito perché il ponente ligure ha bisogno di questa infrastruttura”.