Espulsione imam di Torino, Berrino (FdI): "In Italia non c’è posto per chi predica odio"

L’espulsione dell’imam di Torino diventa occasione di riflessione politica e istituzionale. A sottolinearne l’importanza è Gianni Berrino, senatore di Fratelli d’Italia e capogruppo nella Commissione Giustizia, che ha espresso con fermezza la posizione del suo partito.

“L’espulsione dell’imam di Torino rappresenta un atto dovuto e un segnale chiaro: l’Italia non tollera chi predica odio, mette a rischio la sicurezza dei cittadini e calpesta i valori che fondano la nostra comunità nazionale. Fratelli d’Italia da sempre sostiene con convinzione l’operato del Governo e delle autorità competenti, impegnate a difendere l’ordine pubblico e a contrastare ogni forma di radicalismo incompatibile con la nostra identità e con la nostra democrazia. Questa è la direzione giusta e continueremo a sostenerla con determinazione”.

Con queste parole, Berrino ha ribadito il sostegno di Fratelli d’Italia alle istituzioni e al Governo, sottolineando come la tutela della sicurezza e dei valori democratici sia una priorità assoluta. L’espulsione, secondo il senatore, rappresenta un messaggio inequivocabile contro chi diffonde ideologie di odio e mette in pericolo la coesione sociale.