Ventimiglia: lavori al confine posticipati al 7 gennaio, revocato il divieto di transito ai mezzi pesanti

E' stata disposta da Anas la revoca del divieto di transito per i mezzi oltre le 7,5 tonnellate lungo la Via Aurelia, al confine di stato. La revoca riguarda l’Ordinanza del 29 ottobre 2025, che aveva introdotto il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sulla stessa tratta dell’Aurelia per ragioni di sicurezza e per consentire la gestione del traffico in vista di lavori programmati.

L’Anas ha stabilito che la revoca si è resa necessaria poiché l’avvio dei lavori di manutenzione delle gallerie Balzi Rossi e Dogana, con conseguente chiusura della SS 1 dir dal km 2+161 fino al confine di Stato, è stato fissato per il 7 gennaio. Pertanto non sussistono più le condizioni per mantenere in vigore il precedente divieto sulla via Aurelia.